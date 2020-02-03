На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

03.02.2020

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
Иран больше не делится с Украиной доказательствами по сбитому самолету, опрос показал, какие партии прошли бы в Раду, а в СНБО поддержали создание частных ...
03.02.2020

«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ

«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Экономика Украины переживает очень сложный период. Положение усугубляет и тот факт, что чиновники, ответственные за развитие экономического сектора, ...
31.01.2020

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии

Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Пожары в Австралии, катастрофа украинского самолета, обострение ситуации на Ближнем Востоке и смертельный коронавирус, который с огромной скоростью ...

Последние новости

03.02.2020 г.
23:00 В 2020 году появится обновленный Renault Megane
22:40 Американская танковая бригада «Блэкджек» блестяще показала себя во время военных учений в Германии
22:30 Американские F-22 Raptors вернулись после исторического развертывания на Ближнем Востоке
22:20 Цены на нефть упали под влиянием коронавируса в Китае
22:12 Скандал на Даунинг-стрит: политические журналисты объединились и бойкотировали брифинг правительства
21:59 Цена на газ: Как новая формула расчета стоимости газа скажется на платежках украинцев
21:46 Skoda презентовава новый кроссовер (ФОТО)
21:28 Украина заинтересована в поставках каспийского газа через Турцию, - Зеленский
20:58 Китайские акции рухнули в один день, - Аnti-colorados
20:46 Контрразведка СБУ задержала участника террористической организации «ДНР» (ВИДЕО)
20:29 Противодесантный резерв проводит учения на Приазовье (ВИДЕО)
19:44 Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, - The Guardian
19:41 Украину подвели к дефолту, надо экстренно собирать СНБО, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
19:24 Мининфраструктуры назвало сроки старта концессионных конкурсов для аэропортов
18:58 Иран готов к сотрудничеству с ЕС для решения проблем по ядерному соглашению, - Reuters
18:38 Александр Охрименко рассказал о влиянии макрофинансовой помощи ЕС на экономику Украины
18:26 "Укрзализныця" запускает услугу по доставке багажа: подробности
17:51 Украину ждут массовые акции протеста, драки и избиения нардепов, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
17:36 На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
17:32 В Сирии погибли четверо спецназовцев - офицеров ФСБ России
17:15 В столице 90 школ закрыто на карантин
16:42 В Кабмине сообщили, что каждому инвестору готовы предложить персональный подход
16:17 РФ делает все для того, чтобы церкви не признавали наш автокефальный статус, - Епифаний
16:07 Ситуация в экономике катастрофическая, будем требовать отставки правительства, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
15:55 В Минфине рассказали о программе доступных кредитов
15:45 3 февраля - старт вступительной кампании в университеты: что нужно знать абитуриентам
15:28 В Китае первые пациенты поступили в новую больницу, построенную за 10 дней, - Associated Press
15:20 "Пэйнту - бой!", - впервые в истории Microsoft позволит удалить старейший графический редактор из ОС
15:03 В РФ конвульсии отрасли кораблестроения продолжатся, - Злой Одессит
15:00 Переход на летнее время-2020: когда и в какую сторону украинцам нужно будет перевести стрелки часов
15:00 Укравтодор показал отремонтированные участки трассы Киев-Одесса (ВИДЕО)
14:54 Это танго для двоих: Минфина и НБУ - Алексей Кущ про "пирамиду" ОВГЗ
14:12 Новое - хорошо забытое старое: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности (ФОТО)
13:48 Открытие рынка земли в Украине: Банки не смогут покупать землю
13:40 Украинский бронеавтомобиль «Варта» успешно завершает государственные испытания
13:20 ВВС США показали концепт-арт нового перспективного стелс-истребителя B-21
13:00 Когда игра не стоит свеч: какие новые автомобили в Украине стоят дешевле, чем в Европе
11:53 Тревожный сигнал: Эксперт оценил влияние Brexit на будущее Европейского союза
11:03 Где больше всего ждут украинских заробитчан и сколько готовы им платить
10:13 "Проект "Новороссия" переформатирован": В СНБР рассказали о коварном плане России
10:10 "Freedom House" сделал заявление по скандальному законопроекту Минкульта
10:04 Проблема теневого алкоголя в Украине. Стало известно об улучшении ситуации
09:45 В Украину прибыл президент Турции: О чем будут говорить с Зеленским
09:45 Украинские военные усилились сверхмощными термобарическими гранатами
09:03 Стало известно, сколько получают украинские айтишники
08:52 Вехи путинского «рывка»: В РФ снизила добычу угля и экспорт нефти
08:12 А дальше - поглощение: Решающая битва за Украину еще впереди
08:06 Американцы возвращаются. США готовы вступить с Россией в конкуренцию за Беларусь
08:05 Боевики развязали сильные бои. Стало известно о большом количество раненых
07:50 В Украине проведут Международный авиационно-космический салон «Авиасвит»
07:40 На участке срубленного леса в Австралии обнаружили десятки раненых коал: началось расследование
07:30 В Сети показали невероятную гонку: суперкар McLaren Speedtail против истребителя-невидимки F-35 (ВИДЕО)
07:21 Власти Киева обязали медиков приготовиться к появлению коронавируса в столице
07:20 Под Киевом пьяный водитель устроил ДТП
07:00 США расширяют военное присутствие в Сирии, - турецкие СМИ
00:21 Фото недели: "Держись, Ухань!" - высотные здания города в Китае озарились словами поддержки
02.02.2020 г.
23:35 Кота, застрявшего в стенах торгового центра, спасли спустя два года (ФОТО)
23:01 Боевики препятствуют наблюдателям и глушат беспилотники - ОБСЕ
22:45 "Это очень мало": Зеленский раскрыл, сколько Иран пообещал выплатить жертвам сбитого боинга
22:32 Дезинфицируют всех: В сети появилось видео как рейс из Китая встречают в аэропорту Джакарты
Все новости »

На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия-видео » На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Киевщине полицейские блокировали мощный канал сбыта наркотиков.

Полиция Киевской области задержала преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков через Telegram-канал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует enovosty.com/news.

Молодые люди четко распределили между собой роли и с помощью Telegram-канала сбывали ряд наркотических средств. Покупали их «товар» наркозависимые лица столицы и Киевской области. Во время проведения обыска по месту жительства фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли большое количество марихуаны, метадона и амфетамина. Стоимость наркотических веществ по ценам «черного рынка» составляет более миллиона гривен. Также изъяты банковские карточки, на которые поступали средства за сбыт наркотических веществ, мобильные телефоны и разнообразное лабораторное оборудование, с помощью которого злоумышленники изготавливали наркотические средства.

В разоблачении и задержании преступной организованной группы принимали участие сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с сотрудниками Следственного Управления и под процессуальным руководством прокуратуры области.

Читайте: На рынок смартфонов возвращается давно забытый бренд


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 898

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Итоги января: Китайский монстр, сбежавшая принцесса и огненный ад в Австралии
Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Все статьи


Читайте также

Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
 В харьковском метро полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1 (ВИДЕО)
Полицейские задержали группу вооруженных лиц, которые пытались похитить бизнесмена
 В Одессе женщина убила деревянной скалкой бывшего мужа, - Нацполиция
Служащие Нацполиции получили специальные авто для борьбы с домашним насилием (ВИДЕО)
 В Нацполиции рассказали, кто возглавил департамент киберполиции
В Украине резко уменьшилось количество угонов автомобилей
 В Нацполиции рассказали, какие машины угоняют чаще всего

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Viper SM3»
Самолет McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (США)
Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9075)

В Сети появились фото кошки с самым необычным окрасом на планете (ФОТО) (7889)

Фотожабы на тему: Продай собаку - заплати за коммуналку "взорвали" сеть (7429)

Воздушные силы Украины получат в распоряжение аэродром на Ровенщине (5487)

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпуса БТР-4Е, - Укроборонпром (ВИДЕО) (3786)

В офисе ІСАО в Монреале установили модель украинского гиганта Ан-225 «Мрия» (ФОТО) (2587)

Переход на летнее время-2020: когда и в какую сторону украинцам нужно будет перевести стрелки часов (2247)

Украинский бронеавтомобиль «Варта» успешно завершает государственные испытания (1882)

В Одессе спустили на воду новый украинский корабль-разведчик (ФОТО) (1822)

"Европа без барьеров": Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде - главные причины отказов (1749)

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Андрей
КЛЮЕВ
Павел
КЛИМКИН
Александр
КВИТАШВИЛИ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Укравтодор показал отремонтированные участки трассы Киев-Одесса (ВИДЕО) (3137)

А дальше - поглощение: Решающая битва за Украину еще впереди (2413)

Украинские военные усилились сверхмощными термобарическими гранатами (2347)

Переход на летнее время-2020: когда и в какую сторону украинцам нужно будет перевести стрелки часов (2240)

В Сирии погибли четверо спецназовцев - офицеров ФСБ России (2172)

"Проект "Новороссия" переформатирован": В СНБР рассказали о коварном плане России (2167)

Украинский бронеавтомобиль «Варта» успешно завершает государственные испытания (1880)

Американцы возвращаются. США готовы вступить с Россией в конкуренцию за Беларусь (1818)

Стало известно, сколько получают украинские айтишники (1783)

ВВС США показали концепт-арт нового перспективного стелс-истребителя B-21 (1770)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (10839)

В Россию по загранпаспорту: Госпогранслужба изменила правила пересечения границы с РФ (9075)

Далай-лама дал совет, как противостоять смертельному коронавирусу (8334)




Экономические новости youtube

Алексей Кущ



Loading...

help

bigmir)net TOP 100

 