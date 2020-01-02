В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)

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В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год

В Национальной полиции Украины презентовали видео с результатами работы за 2019 год, информируют Экономические Новости.

В видео рассказывается, сколько украинские полицейские разоблачили организованных преступных групп, сколько изъято тонн наркотиков, про деятельность кинологов и другие важные события

В Нацполиции также сообщили, что в 2019 году операторы «102» обработали более чем 10 000 000 вызовов