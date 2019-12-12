Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)

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Сотрудники Нацполиции блокировали канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС

Полиция разоблачила преступную группу, которая переправляла нелегальных мигрантов в ЕС. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информируют Экономические Новости.

Правоохранители освободили семью из четырех человек, которую злоумышленники держали в заложниках, поскольку у них не хватило денег на «трансфер» в страну Евросоюза. В состав группы входило трое граждан. Все они — местные жители, а организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Участники ОПГ организовали канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в страны Европейского союза, в частности в Словакию и Венгрию.

Благодаря проведенным мероприятиям оперативникам удалось установить не только место нахождение членов группировки, но и удалось найти семью, которую они незаконно удерживали. Среди «заложников» были и двое их малолетних детей. Преступники должны были в ближайшее время переправить граждан Таджикистана в другую страну. В связи с тем, что у людей не хватало средств на «трансфер», их силой отвезли в подвальное помещение. При этом отобрали деньги — 7000 долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны.

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