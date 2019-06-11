СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных
Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений, - сообщает СБУ на странице в Facebook При осуществлении проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым «МГБ ЛНР». Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с «силовыми структурами» квазиреспублик. После освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для «МГБ ЛНР» информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений. Чтобы заставить заключенных совершать противоправные поступки пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, которые не являются уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции. За использование украинского языка или выявленные в камерах бытовые вещи с украинской государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием. Сейчас осужденные дали сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.