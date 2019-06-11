СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Смешение мировой культуры и природы в маленькой стране на Ближнем Востоке

Все фото »

Аналитика

11.06.2019

Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда

Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Владимир Зеленский принял много кадровых решений, Зеркаль развенчивает в Гааге возражения России, а в Украине будет очень жарко, - такими были главные ...
10.06.2019

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Украинские политики продолжают знакомить со своими командами, появился свежий рейтинг политсил, которые могут пройти в Верховную Раду, а ситуацию в Молдове ...
06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...

Последние новости

11.06.2019 г.
22:30 Названы популярные привычки, которые могут привести к раку
22:00 В стране объявили штормовое предупреждение
21:30 Названа музыка, отпугивающая комаров (ВИДЕО)
21:00 На станциях метро Киева появятся дефибриляторы
20:58 Очередные "высококлассные учения": В России пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
20:48 Reuters: Трамп получил от Ким Чен Ына "восхитительное" письмо
20:30 В столице, возможно, запретят строить торговые центры
20:23 В Ватикане раскритиковали ЛГБТ-сообщество
20:15 Диетологи рассказали об идеальной методике похудения
20:00 Три туроператора Украины остались без лицензии
19:54 Associated Press: В Северной Корее обнаружено более 300 мест публичных казней
19:30 В парках и скверах Киева установили охлаждающие рамки
19:15 Ученые создали фильтр, способный отделить нефть от воды
18:56 Reuters: В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против Голунова
18:34 Отправляя на Донбасс "гумконвои" с оружием, Россия обесценивает понятие гуманитарной помощи, - Супрун
17:47 В Украине с 1 июля подорожает оформление загранпаспорта и ID-карт
17:26 Чем красивее, там вкуснее: ученые рассказали, как зрение «обманывает» вкус
17:12 В Нацбанке рассказали, как объявление дефолта повлияет на Украину
16:49 США разработали новую технологию перемещения в космосе: испытательный полет запланирован на июнь
16:33 Новый фронт в войне за энергонезависимость: Украина требует в Гааге разрешения добычи газа в Черном море
16:13 Украине необходимо иметь 20 млрд куб. м газа в газовых хранилищах, - Игорь Чаленко
16:02 Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро
15:48 В России глупцы не учатся даже на собственных ошибках, - Злой Одессит
15:30 Папа Римский Франциск заявил, что не забывает Украину
15:13 Филарет хочет воскресить Киевский патриархат и экстренно собирает поместный Собор
15:06 Включенный во время сна свет влияет на женский вес, - исследование
15:02 Фонсека завершает свою работу в "Шахтере"
15:00 В Украине могут производить корейские и китайские автомобили
14:45 В Украине будут проводить перепись населения через планшеты и смартфоны
14:31 Стали известны подробности о ядовитых веществах, попавших в речку Рось
14:20 На Луне обнаружено аномальное вещество
14:13 Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год
14:12 Эксперты из Великобритании помогут очистить Киев от ртути
14:01 Ученые назвали главное условие рекордного долголетия
13:43 Изумрудное море в Одессе: Госпотребслужба не рекомендует купаться и есть рыбу
13:36 Ура, безвиз!: Украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС за два года
13:35 Врачи назвали продукты, которые могут заменить утренний кофе
13:30 Эксперты составили список самых надежных производителей смартфонов
13:25 Украина нашла новый рынок для экспорта животноводческой продукции
13:18 "Тебя тут заказали дагестанцам": Президент Молдовы опасается за свою жизнь
13:16 Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
13:11 Пожар в одесской психбольнице: открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство"
13:10 "Флакон лжи": Почему некачественные и бракованные лекарства попадали на украинский рынок
13:10 Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине увеличилось на 9%
12:50 В смартфонах с Android обнаружили раздражающий «вшитый» вирус
12:50 В РФ погиб генерал-"ихтамнет", командовавший боевиками в боях за Дебальцево (ФОТО)
12:47 Зеленский отменил еще два указа Порошенко
12:46 "Миф или нет": могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
12:34 Диетологи назвали продукты, которые можно есть на ночь, чтобы похудеть
12:33 Доступнее и выгоднее: Украинские заробитчане массово перебегут из Польши в Германию
12:14 С Коломойским общались по-разному, но громко не ссорились, - Рожкова
12:08 Россия и Китай будут вместе работать на созданием сети 5G
12:03 Эксперты считают, что стратегия Трампа в отношении Ирана абсолютно провальная
12:00 Авария на Дунае: спасатели поднимают с дна затонувший катер
11:33 "Выбор между ужасным и чудовищным": Экономист о размещение еврооблигаций Украины в евро
11:17 Заседание Конституционного суда: Зеленский покинул зал
11:06 Выборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику
10:55 Стало известно, когда Украина может получить помощь от МВФ
10:54 Всплыли важные детали об убитом брате Ким Чен Ына
10:36 В Украине социалку отдадут в частные руки
Все новости »

СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия-видео » СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений, - сообщает СБУ на странице в Facebook При осуществлении проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым «МГБ ЛНР». Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с «силовыми структурами» квазиреспублик. После освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для «МГБ ЛНР» информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений. Чтобы заставить заключенных совершать противоправные поступки пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, которые не являются уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинской позиции. За использование украинского языка или выявленные в камерах бытовые вещи с украинской государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием. Сейчас осужденные дали сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 125

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
Выборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику
Оппоблок объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- экспертВыборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику"Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Все статьи


Читайте также

СБУ викрила чергові спроби вербування проросійськими терористами українських засуджених (ВІДЕО)
 СБУ заблокировала деятельность крупнейшего конвертационного центра
СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки
 СБУ блокировала контрабанду псевдоэфедрина в Украину
Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, - Баканов (ВИДЕО)
 СБУ блокировала деятельность подпольного цеха по обработке янтаря
СБУ блокировала незаконную переправку сильнодействующих лекарственных средств за границу
 СБУ совместно с коллегами из Франции и Польши пресекла деятельность международной наркогруппировки

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Боевая машина пехоты БМП-1
Бронетранспортер LAV-25 Coyote (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ЕФРЕМОВ
Валерия
ГОНТАРЕВА
Василий
ГРИЦАК
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




есть ли угроза дефолта в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 