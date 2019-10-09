«Мы не можем ждать месяцами»: тяжелобольные украинцы требуют от МОЗ разблокировать закупку лекарств (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политика-видео » «Мы не можем ждать месяцами»: тяжелобольные украинцы требуют от МОЗ разблокировать закупку лекарств (ВИДЕО) «Мы не можем ждать месяцами»: тяжелобольные украинцы требуют от МОЗ разблокировать закупку лекарств (ВИДЕО)

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Сегодня, пациентские организации вышли на акцию протеста под стены Кабмина Украины, требуя от МОЗ подписать необходимые документы, которые запустят механизм поступления жизненно необходимых лекарств для тысяч онкологических больных и пациентов с редкими формами генетических заболеваний, в том числе детей.

Причина, по которой МОЗ до сих пор не подписало соответствующие документы, неизвестна. Ведь лекарства давно закуплены государством и лежат на складах, а в это время тяжелобольные люди вынуждены бороться за жизнь собственными силами, покупая дорогостоящие лекарства за свой счёт. Многие пациенты попросту пропускают лечение, поскольку не имеют возможности купить дорогостоящие лекарства И такой перерыв в лечении — чреват тяжелейшими последствиями для здоровья и жизни людей, информируют Экономические Новости.

«Сам факт подписания не катапультирует лекарства в больницы, теперь включится логистика, а это — две, три недели. Что будет делать МОЗ в это время, когда у людей нет лекарств, ведь сам факт подписания их не лечит, их лечат лекарства», — отмечает Дмитрий Шерембейб глава благотворительного фонда «100% жизни».

Он убеждён, что акции протеста не должны мотивировать МОЗ работать профессионально, что главной мотивацией должна быть жизнь людей, которым нужны лекарства.

Вместе с тем, как заверил Дмитрий Раимов советник министра здравоохранения Украины, в эксклюзивном комментарии Экономическим Новостям, «все необходимые документы были подписаны ещё в понедельник и в самые кратчайшие сроки лекарства будут доступны пациентам».

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Кроме того, пациентские организации отмечают, что МОЗ заблокировало согласование сметы на 2019 год на государственные закупки по таким направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, взрослая и детская онкология, сахарный диабет, орфанные метаболические заболевания, нанизм, болезнь Гоше, муколиполисахаридоз, посеянный склероз, перитониальный диализ, донорство крови, летальность, трансплантация, иммунопрофилактика, антиретровирусная терапия.

Также, на акцию протеста вышли люди страдающие редкими генетическими заболеваниями, которые остались один на один в своей борьбе за жизнь, поскольку многие из этих болезней не входят в перечень финансируемых государством.

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