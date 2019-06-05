Новым главой Украинской Греко-Католической Церкви в США стал Борис Гудзяк (ВИДЕО)

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Новым главой Украинской Греко-Католической Церкви в США стал Борис Гудзяк, который основал Институт истории церкви во Львове

Украинская Католическая Архиепархия Филадельфии выбрала преподобного Бориса Гудзяка Митрополитом-Архиепископом, что делает его главой Украинской Греко-Католической Церкви в Соединенных Штатах Америки, — сообщает Associated Press, информируют Экономические Новости.

58-летний уроженец Сиракузы Гудзяк сменил Стефана Сороку, который ушел в отставку по состоянию здоровья в прошлом году.

Гудзяк будет служить духовным лидером региональных епархий Украинской католической церкви, базирующихся в Чикаго, Парме, штате Огайо, Стемфорде, Коннектикуте и Филадельфии.

В 1992 году Гудзяк принял участие в возрождении Украинской католической церкви после десятилетий советского угнетения и основал Институт истории церкви во Львове. Он также помог возродить теологическую подготовку, которая официально исчезла в середине 40-х годов и была вынуждена уйти в подполье.

Интронизация Митрополита-Архиепископа Филадельфийской архиепархии УГКЦ в США Бориса Гудзяка состоялась в Филадельфии в украинском Католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия