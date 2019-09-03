СБУ предупреждает, что спецслужбы РФ активно пытаются вербовать украинцев на админгранице с Крымом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политика-видео » СБУ предупреждает, что спецслужбы РФ активно пытаются вербовать украинцев на админгранице с Крымом (ВИДЕО) СБУ предупреждает, что спецслужбы РФ активно пытаются вербовать украинцев на админгранице с Крымом (ВИДЕО)

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В Службе безопасности Украины сообщили, что спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания наших соотечественников при пересечении административной границы с временно оккупированной территориею АР Крым

Спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания наших соотечественников при пересечении административной границы с временно оккупированной территориею АР Крым. После этого угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информируют Экономические Новости.

Так сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о его связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.

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Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находятся наши соотечественники — как военнослужащие, представители правоохранительных органов, участники АТО (ООС), представители патриотических организаций, так и рядовые граждане Украины, выезжающие в РФ или временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещения родственников и т.д.

Также Служба безопасности Украины напоминает, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.