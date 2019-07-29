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В Черкасской области стартовал проект «Полицейский офицер общины» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политика-видео » В Черкасской области стартовал проект «Полицейский офицер общины» (ВИДЕО)
 
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В Черкасской области стартовал проект «Полицейский офицер общины», согласно которому внедряется новый формат работы полицейского офицера, который отныне будет жить и работать в объединенной территориальной общине

В Черкасской области стартовал проект «Полицейский офицер общины», в рамках которого 32 территориальных общины заключили Меморандум о сотрудничестве с полицией, — сообщает Национальная полиция Украины на странице в Facebook , информируют Экономические Новости.

Черкасская область стала третьим регионом, где внедряется новый формат работы полицейского офицера, который отныне будет жить и работать в объединенной территориальной общине и заниматься исключительно безопасностью и защитой этой общины.

«Проект «Полицейский офицер общины» в первую очередь направлен на предоставление качественных полицейских услуг в населенных пунктах, и заключается не только в реагировании на совершенные правонарушения и составлении админпротоколов, но и в выявлении проблем и потребностей граждан и реагировании на них в пределах своей компетенции. Полицейский должен быть частью общины, находиться на постоянной связи с жителями населенного пункта и помогать им», — отметил Александр Фацевич.

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Автор: Оксана Ельченко
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