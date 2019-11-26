«Героям слава!»: яркая речь Олега Сенцова в Европарламенте (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Ситуации, когда природа ворвалась в цивилизацию

Все фото »

Аналитика

26.11.2019

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на евробляхеров и конец эпохи офшоров
Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат, президент Эстонии потроллила Зеленского оригинальным подарком, а силовики накрыли мощный наркокартель, ...
25.11.2019

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста

Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
На местных выборах в Гонконге побеждает оппозиция, настроение украинцев резко изменились, а суд принял циничное решение по делу активистка Екатерины ...
25.11.2019

Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка

Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Создание прозрачного и эффективного рынка земли, поможет ускорить рост экономики и повысить уровень жизни украинцев. Такие выводы содержаться в новом ...

Последние новости

26.11.2019 г.
22:00 ЕС увеличил беспошлинные квоты на украинскую курятину
21:59 Украинцы застряли в индийских больницах: из-за введенных квот больные ожидают операции
21:21 ВСУ сообщили о провокации террористов на Донбассе
21:03 Автогаз в Украине продолжает дорожать: что будет с ценами дальше
20:52 СБУ блокировала деятельность наркогруппировок
20:38 В США 82-летняя бабушка побила вора: подробности
20:28 По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму
20:27 Наномедик, рециклинг-технолог, планировщик smart-города - какие профессии выбирают нынешние школьники
19:52 Google создаст квантовый компьютер для путешествий во времени
19:48 В Польше задержали бывших топ-менеджеров газовой компании за "невыгодный контракт" с РФ
19:26 The Washington Times: В Китае прошли военные испытания ударной ракеты DF-41
19:14 Президент Эстонии подарила Владимиру Зеленскому именной велосипед (ФОТО)
18:54 Reuters: Турция не поддерживает план НАТО по Польше и Балтии
18:48 Ериняк: Отрицательный кадровый отбор ведет к дегенерации элиты
18:41 Милованов предлагает заменить трудовые книжки е-реестрами
18:27 В США эвакуировали Конгресс из-за воздушной тревоги
17:59 Егор Киян рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ
17:27 В Украине крупные и средние предприятия увеличили прибыль вдвое
17:26 Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным, - Сенцов
16:59 Археологи нашли древнейшую шахматную фигуру
16:34 В Крым переселили уже полмиллиона россиян
16:20 Американская полиция протестировала робота-пса от Boston Dynamics
15:54 В Минфине сообщили о сокращении госдолга
15:45 Искусственный интеллект: Писать пьесы Шекспиру помогал соавтор
15:34 Топливная интервенция Кремля в Зимбабве или легализация алмазов ЧВК "Вагнер", - Злой Одессит
15:13 Associated Press: В климатической войне необходимы «быстрые победы»
15:08 «Энергоатом» требует от АМКУ расследовать манипуляции импортеров электроэнергии из России (документ)
14:50 Японцы создали тест, позволяющий определить 13 видов рака по одной капле крови
14:40 В Китае на один из домов упал отвалившийся от ракеты боковой ускоритель (ВИДЕО)
14:26 Дом-монстр на Подоле ярчайший пример строительного беспредела, - советник мэра
14:20 В Украине собираются обновить дизайн нескольких купюр: как будут выглядеть новинки (ФОТО)
14:00 Глоток свежего воздуха: как три заброшенных промышленных района стали красивыми парками (ФОТО)
14:00 26 ноября состоится новолуние: что можно и нельзя делать в этот день
13:40 Водителю на заметку: что делать, если истек срок двухлетнего водительского удостоверения
13:22 Принудительных ретроспективных изменений "зеленых" тарифов не будет, - Минэнерго
13:20 Пополнение в королевской семье: Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
13:05 Сегодня православные чтят память Иоанна Златоуста: история и традиции праздника
13:00 Пентагон изучает возможность размещения БПЛА под водой
12:45 В Украину поступает все больше б/у автомобилей, но вопрос с "евробляхами" до сих пор не решен
12:34 Обнародованы даты пробного ВНО в 2020 году
12:31 Уже скоро офшоры могут полностью исчезнуть
12:30 В Албании произошло сильнейшее землетрясение, много пострадавших (ФОТО)
12:29 Стало известно, когда в Украине появятся платные дороги
12:15 Coldplay на несколько лет перестанут гастролировать, чтобы спасти мир
12:15 Китаянка, проникшая на территорию резиденции президента США Дональда Трампа, получила восемь месяцев тюрьмы
12:00 В Киеве в рамках Международной социальной акции оранжевым цветом подсветили Парковый мост (ФОТО)
11:55 Синоптики: В Украине ожидается холодная и туманная погода
11:48 Беспредел: ночью сожгли автомобиль главного Одесского таможенника (ФОТО)
11:40 Детективы НАБУ проводят обыск в доме заместителя начальника Киевской таможни
11:14 Польша вернула из Англии 100 тонн золота
10:14 Презедент Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат
09:08 Евробляхеров начали штрафовать по-полной
09:06 Боевики устроили кровавую расправу на Донбассе
09:04 Почему Рада не приняла поправку для расследования дел Майдана
07:50 Украинским водителям напомнили о штрафах за колеса: как не попасть на деньги
07:40 В Украине стартовала акция «16 дней активизма против насилия»: в чем суть
07:30 Южная Корея оснастит истребитель KF-X ракетой Meteor
07:15 "Резиновый" Киев: Госстат назвал количество проживающих в столице людей
07:00 Украинцам напомнили о декларировании автомобиля: что необходимо знать
00:23 Обнародованы секретные документы властей Китая относительно принудительных лагерей для мусульман
Все новости »

«Героям слава!»: яркая речь Олега Сенцова в Европарламенте (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политика-видео » "Героям слава!": яркая речь Олега Сенцова в Европарламенте (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Олег Сенцов получил премию имени Сахарова в Европарламенте.

Бывший политзаключенный, узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов во время выступления в Европейском парламенте во вторник предостерег европарламентариев от сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, пока Кремль продолжает свою агрессию против Украины.

«Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том как протянуть руку дружбы Путину, не забывайте про 13 тысяч погибших в Украине, о сотнях пленных, которые все еще находятся в тюрьмах и их могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые в любой момент могут быть арестованы и их дети останутся без отцов. Помните о наших ребятах, которые прямо сейчас сидят в окопах и рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу», — подчеркнул Сенцов.

Он сказал также о том, что не верит Путину и что Украина является самым большим еврооптимистом, потому что для нас нет другого пути развития, для нас это вопрос выживания как страны.»У нас коррупционная система в стране, которая до сих пор не искоренена и военная агрессия против нас. Каждую неделю гибнут наши военные», — сказал Олег Сенцов.

«Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут, они не хотят мира на Донбассе и мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленях», — сказал он во время выступления.

После его выступления из зала крикнули «Героям слава!». Все присутствующие поздравили Олега Сенцова громкими аплодисментами, весь зал встал. После того Сенцов получил премию Сахарова из рук президента Европарламента Давида Сассоли.

Премия имени Сахарова — премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается людям, внёсшим исключительный вклад в борьбу за права человека.


Посещений: 434

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Все статьи


Читайте также

"Лесбиянка с проблемами с алкоголем": Сестра Сенцова написала очень откровенный пост
 Дочь Джона Маккейна вручила Сенцову премию имени Магнитского (ФОТО)
"Трибунал, Гаага": Сенцов наносит удары по России
 Олег Сенцов о «формуле Штайнмайера»: Посмотрим, что будет дальше
Reuters: Сенцов встретился с Макроном и передал список узников Кремля
 The New York Times: Сенцов обещает бороться против "политической некрофилии" Путина
Сенцов в красках рассказал, как работает репрессивная машина в РФ
 Олег Сенцов обнародовал фото, сделанное в российской тюрьме

Армия

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Танк PT-91 Twardy (Польша)
Мини-бронетранспортер «Фантом»
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ПИНЗЕНИК
Яков
ВАРИЧЕВ
Джастин
ТРЮДО
Владислав
КРИКЛИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (9741)

Китайский зоопарк показал необычную обезьяну с человеческим лицом (ВИДЕО) (8069)

Пришла предупредить нас о будущем: в архивах нашли фото Греты Тунберг 1898 года (7854)




Свобода слова



help

bigmir)net TOP 100

 