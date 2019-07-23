Князев рассказал о ходе расследования убийства Шеремета (ВИДЕО)

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Докладывая о ходе расследования убийства журналиста президенту Владимиру Зеленскому, Сергей Князев рассказал о рабочих версиях следствия

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о расследовании убийства Павла Шеремета, — сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook, информируют Экономические Новости.

Глава ведомства отметил, что на данный момент полиция провела ряд экспертиз, в частности, с участием иностранных коллег из более 10 стран мира.

Также Сергей Князев рассказал о рабочих версиях следствия. Были продемонстрированы видеоматериалы, на которых зафиксировано движение подозрительных лиц с момента закладки взрывчатки под автомобиль журналиста.

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