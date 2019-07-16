СБУ совместно со спецслужбами США блокировала деятельность мощной хакерской группировки (ВИДЕО)

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США блокировали деятельность мощной хакерской группировки

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США блокировали деятельность мощной хакерской группировки. Об этом на брифинге сообщил и.о. председателя СБУ Иван Баканов, информируют Экономические Новости.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки длительное время оказывали виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в интернете. Злоумышленники использовали Dark Net — скрытую от обычных пользователей часть интернет-сети, где можно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором группировки является гражданин Украины, который свой первый хакерский опыт получил в Москве в середине 2000-х. Уже в 2007 году он начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети, тщательно скрывая фактическое местонахождение своего оборудования от правоохранителей и спецслужб других стран. Оборудование периодически находили украинские и американские правоохранители, изымали его, временно прекращали деятельность группировки. Однако хакерская группа вскоре снова начинала действовать.

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На сегодня группировка насчитывает около десяти основных участников и десятки посредников в различных странах мира. «Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net», — подчеркнул в.и.о. главы СБУ.

Несмотря на сложный механизм документирования, связанный с несовершенным отечественным законодательством в сфере кибербезопасности, оперативникам СБУ совместно со следователями Государственного бюро расследования и прокурорами Генеральной прокуратуры Украины удалось собрать необходимые доказательства причастности фигурантов производства к совершению тяжких преступлений.

Во время санкционированных следственных действий на территории частного дома вблизи Одессы были найдены настоящий дата-центр с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа в интернет, которые были тщательно скрыты.

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