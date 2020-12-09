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Турция завершила модернизацию семи самолетов C-130

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турция завершила модернизацию семи самолетов C-130
 
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Turkish Aerospace Industries (TAI) завершила модернизацию семи самолетов в рамках программы модернизации авионики C-130 E / B (Erciyes).

Подписанный в 2007 году 56-месячный проект охватывает модернизацию авиационных средств всех самолетов турецких ВВС (TuAF) С-130. Первый прототип самолёта был поставлен в эксплуатацию в 2014 году. Турецкое содержание как в аппаратном, так и в программном обеспечении было увеличено для сокращения долгосрочных затрат, информирует enovosty.com/news.

Обновление 23 систем и 117 компонентов продолжается с помощью центрального управляющего компьютера или «мозга» самолета C-130, сообщает DefenceTurk.

TAI перепроектировала GPS, индикатор, систему предотвращения столкновений, воздушный радар, передовые военные и гражданские навигационные системы, ночное невидимое освещение для военных миссий, черный ящик для записи звука, также выполнила модернизацию критически важных частей, таких как системы связи, усовершенствовала автоматику летных систем (военных и гражданских), добавила способность функционировать в военной сети, цифровые плавающие карты и наземные системы планирования миссий.

Это облегчит выполнение полетов самолета C130, снизит нагрузку на пилота, а также обеспечит безопасный полет с автоматическим отслеживанием маршрута от взлета до посадки. После модернизации самолет получит повышенную ситуационную осведомленность и улучшит способность точно и безопасно приземляться в аэропортах.

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Источник: Defenseworld


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