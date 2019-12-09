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Lockheed Martin оснастит будущие испанские фрегаты новейшими радарами

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Новые фрегаты F-110 будут построены национальным судостроителем Испании Navantia.

Поставщик оружия Пентагона № 1 Lockheed Martin Corp. объявил в четверг, что недавно подписал контракт с Navantia на оснащение пяти новых многоцелевых фрегатов F-110 и их наземного полигона (Centro de Integración de Sistemas en Tierra или CIST) первой военно-морской установкой Lockheed Martin для твердотельного радара S-диапазона., информирует enovosty.com/news.

Новые фрегаты F-110 будут построены национальным судостроителем Испании Navantia.

Недавно эта технология была определена правительством США как AN / SPY-7 (V) 1 и основана на современных радиолокационных программах и значительных инвестициях Lockheed Martin. Варианты радара SPY-7 будут также использоваться в программах с японской компанией Aegis Ashore, Королевским военно-морским флотом Канады для программы «Боевые действия над Канадой» и правительством США.

F-110 примет первый военно-морской твердотельный радар S-диапазона для ВМС Испании. Чтобы способствовать росту оборонной и технологической промышленности Испании, Lockheed Martin и испанская компания Indra совместно разработают радар. Он поступит в море как часть системы оружия Aegis, которая будет интегрирована с системой управления боем корабля SCOMBA, когда первый фрегат развернется в 2026 году.

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Aegis Weapon System — самая развернутая боевая система в мире, а ее гибкая конструкция позволяет ей выполнять самые разные задачи. Частично благодаря уникальному дизайну открытой архитектуры, семья Aegis продолжает расти на международном уровне, так как все больше стран по всему миру сотрудничают с Lockheed Martin.

Lockheed Martin и его испанские партнеры имеют более чем 20-летний опыт разработки, производства и интеграции тактических морских радиолокационных систем. Lockheed Martin продолжает поддерживать рост оборонной промышленности Испании и расширение ее значимости в области морской обороны.

В будущем Lockheed Martin продолжит сотрудничество с испанской промышленностью для изучения новых областей промышленного сотрудничества в области технологий радиолокации и боевых систем. Это поможет проложить путь для будущих международных продаж фрегата F-110 и новых технологий, включая новый радар S-диапазона.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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