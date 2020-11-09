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ВВС США получили первые вертолеты HH-60W Jolly Green II

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Согласно недавнему пресс-релизу, ВВС США получили первые два вертолета HH-60W Jolly Green II Combat Rescue.

5 ноября руководство 23-го крыла и 347-й спасательной группы приняло новейшие боевые спасательные вертолеты ВВС., информирует enovosty.com/news.

Поставка новой модели имеет большое значение для миссии по спасению людей, поскольку новинка придет на замену предшественника, HH-60G Pave Hawk, который летал более 26 лет.

Новый вертолет, созданный на базе армейского вертолета UH-60M, модифицирован для выполнения задач по обнаружению и спасению сбитых пилотов на вражеской территории.

Разработанный для удовлетворения требований ВВС США на больших расстояниях и в местах с высокой угрозой, HH-60W расширит универсальность легендарного Black Hawk за счет удвоения внутреннего запаса топлива без использования требовательных к пространству дополнительных топливных баков, обеспечит надежный комплект вооружения, и объединит защитные системы и датчики, чтобы обеспечить беспрецедентное сочетание дальности и живучести. Кроме того, сохраняя 100% общность со всеми двигателями и динамическими системами UH-60M, вертолет представляет собой самый совершенный винтокрылый аппарат в мире по чрезвычайно доступной цене и общей стоимости владения на протяжении всего жизненного цикла.

Читайте: Стартовала сборка прототипа новейшего боевого вертолета для армии США

ВВС заключили контракт на закупку 113 самолетов HH-60W для замены устаревшего парка вертолетов HH-60G.

Источник: Defence-blog


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