Специалисты NASA заметили на Юпитере огромный ураган

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NASA обнародовало новый снимок огромного урагана, возникшего на Юпитере. Запечатлела его межпланетная станция Юнона.

Юнона прислала на Землю новый снимок Юпитера. На фото изображен ураган. Он находится в атмосфере газового гиганта, передают в NASA.

Это природное явление возникло на Юпитере в регионе, который имеет довольно необычное название – «северный северный северный северный умеренный пояс». Этот пояс характеризируется довольно устойчивыми скоплениями облаков в виде своеобразных полос, информирует enovosty.com/news.

Ширина запечатленного на фото юпитерианского урагана, по подсчетам ученых, составляет 1931 километр.

Данное фото было получено аппаратом «Юнона» 3 ноября текущего года. Как раз в эту дата межпланетная станция 23-ий раз приближалась к Юпитеру. Во время фотографирования зонд располагался на расстоянии 8,5 тыс. километров от пика облаков далекой планеты.

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Напомним, что Юнона отправилась в далекое космическое путешествие в 2011 году. Она стартовала 5 августа с мыса Канаверал (штат Флорида). Юнона является частью космической миссии New Frontiers. На орбиту газового гиганта она добралась 4 июля 2016 года. Перед Юноной поверхность Юпитера «патрулировал» зонд Galileo.