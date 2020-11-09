Инвестиции в IPO: как вложиться в акции американских компаний

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Инвестируя накануне размещения акций частной компании на бирже (IPO) можно заработать на росте цены как сразу после IPO, так и спустя несколько лет.

Посмотрим, как работают инвестиции в IPO и как частный инвестор с любым капиталом может на них заработать.

Обычно от создания компании до IPO проходит 10-12 лет. За это время компания успевает провести несколько инвестиционных раундов — привлечь деньги от инвесторов. Инвесторы вкладывают деньги в обмен на долю в компании, однако получить живые деньги они могут только после IPO.

Один из самых удачных моментов, чтобы инвестировать в компанию — накануне IPO. Существует только одно временное ограничение — инвесторы, получившие акции до IPO, не имеют права продавать их сразу же: необходимо дождаться, пока закончится локап-период — как правило, 90 дней, когда акции «заморожены» по правилам биржи. После этого продать акции не составляет труда, и инвестор получает свою прибыль.

Как купить акции перспективной компании на IPO

Однако далеко не все компании, которые собираются провести IPO, в итоге приносят прибыль своим инвесторам. Выбрать компанию, акции которой с большей вероятностью вырастут в цене — большая и непростая задача. Часто даже профессиональные аналитики не могут предугадать, насколько акции вырастут. Однако здесь на помощь приходит золотое правило инвестиций — диверсификация: вложив деньги в несколько компаний, вы с меньшей вероятностью их потеряете. Кроме того, можно делегировать часть аналитической работы брокеру/инвестиционной компании, которая занимается предварительным отбором перспективных IPO. На примере компании United Traders посмотрим, как проходит инвестиция в IPO для частного инвестора.

В календаре IPO каждого года можно увидеть 150-200 компаний, которые выходят на биржу. United Traders отбирает 25-30 лучших и публикует их на своей инвестиционной платформе. Там каждый инвестор может самостоятельно выбрать компанию. После того, как инвестор подал заявку, и в назначенный день компания разместила акции на бирже, происходит распределение акций. В зависимости от спроса на акции компании, инвестор получает больше или меньше акций. Остаток суммы возвращается на счет. Дальше необходимо дождаться окончания локап-периода (как правило, 90 дней), после чего акции продаются автоматически и прибыль поступает на счет.

Календарь IPO 2020: самые успешные

Посмотрим на календарь IPO 2020 года. На конец октября 2020 у 27 компаний, которые отобрала United Traders, закончился локап-период. Из 27 компаний 3 закрылись в минус, 3 компании закрылись с прибылью до 10%, 9 компаний с прибылью от 10 до 100%, 12 компаний с прибылью больше 10%.

Среди них в календаре IPO:

Inari Medical +277,9%

Berkeley Lights +252,1%

Schrodinger +189,5%

Vroom +166,6%

Vaxcyte +159,4%

На данный момент ещё 25 IPO ожидают окончания локап-периода. Большинство из них завершится уже в этом году, некоторые попадут в календарь IPO уже следующего года.

Итак, инвестиции в IPO — стратегия для тех, кто хочет добавить в свой портфель активы с высокой прибылью и средним риском. Проще всего заработать на акциях компаний, которые размещаются на американских биржах, однако возможность заработать есть и до IPO: следующий тренд — инвестиции на этапе pre-IPO.