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Илон Маск: Сколько будет стоить полет на космическом корабле Starship

Главная » Последние новости » Новости технологий » Илон Маск: Сколько будет стоить полет на космическом корабле Starship
 
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Илон Маск поднял финансовый вопрос космических путешествий. Миллиардер считает, что в будущем билет на Луну или Марс будет вполне доступным для землян.

Руководитель SpaceX Илон Маск во время мероприятия ВВС США в Лос-Анджелесе выступил с речью. Он поднял вопрос стоимости космических полетов, информирует enovosty.com/news.

Маск поднял тему ввода в эксплуатацию корабля Starship. Он считает, что именно это многоразовое судно будет транспортировать первых людей-колонизаторов на Луну или Марс.

Согласно его подсчетам, запуск корабля потребует 900 тыс. долларов на топливо. Если прибавить еще и «операционные» расходы, то общая стоимость полета составит приблизительно 2 млн долларов. Данная сумма в несколько раз ниже, чем стоимость небольшой современной ракеты.

Илон Маск добавил, что корабль Starship вмещает тысячу пассажиров или 150 тонн полезного груза. Он уверен, что в будущем билет на судно будет стоить немного дороже стоимости полета в эконом-классе, но дешевле, чем путешествие в бизнес-классе современного самолета.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 6

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