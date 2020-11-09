Армия США оборудует новые машины AMPV ракетной установкой

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Армия США планирует добавить беспилотную башню с 30-мм орудием и ракетной установкой Javelin в свои новые бронированные многоцелевые машины (AMPV).

AMPV обновит 5 вариантов семейства машин M113 Armored Personnel Carrier, которые находятся на вооружении со времен Вьетнамской войны, информирует enovosty.com/news.

Армия ожидает, что один из вариантов ее новейшей AMPV получит новую систему вооружения, которая должна будет использовать как 30-мм орудие, так и пулемет калибра 7,62, а также будет вооружена пусковой установкой противотанковых ракет.

Одной из таких систем может быть новая разработка компании EOS Defense Systems USA, Inc., находящейся в полной собственности компании Electro Optic Systems Holdings Limited, под названием R800.

Разработка R800, следующее поколение дистанционных боевых модулей (RWS), уже проходит испытания с новейшими боевыми машинами армии и была представлена во время специального торжественного мероприятия, посвященного презентации самого первого полного R400 RWS, произведенного на заводе в Хантсвилле, штат Алабама.

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Новый RWS легче, быстрее, потребляет меньше энергии и имеет более низкий центр тяжести. Также есть возможность устанавливать на него крупнокалиберные пулеметы, электрические цепные ружья, ракеты и потенциально менее смертоносные боеприпасы для внутреннего использования или в операциях по поддержанию мира и охране границ.

Он включает в себя передовые возможности наблюдения, включая стабилизацию датчиков дальнего радиуса действия и сканирование сектора боевых действий с помощью до 200 программируемых целевых ориентиров для быстрого задействования возможных целей непосредственно из режима наблюдения.

Вероятность удачного первого выстрела исключительна, так как сложное баллистическое решение учитывает оружие, боеприпасы, дальность действия, атмосферную среду, положение автомобиля и движение цели.

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Как отмечает компания, новая легкая оружейная система имеет общие датчики, человеко-машинные интерфейсы (HMI) и программное обеспечение для всего семейства EOS, что обеспечивает значительную экономию на логистике и обслуживании, когда в эксплуатации находятся несколько EOS RWS и турелей.

Источник: Defence-blog