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На Земле найден минерал инопланетного происхождения

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Земле найден минерал инопланетного происхождения
 
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В 1951 году ученым удалось обнаружить остаток метеорита, который упал в Австралии в провинции Виктория. Примечательно, что до сих пор длится его изучение. Добавим, что изначально вес минерала составлял 220 грамм, сейчас 71 грамм. За работой ученых наблюдают работники Музея Виктории, они следят за расходом вещества.

В 2018 году небольшое количество минерала было отправлено исследователям Чи Ма и Алану Рубину.
Ученые смогли распознать и описать уникальный минерал, который назвали эдскоттитом. Они подчеркивают, что минерал появился в результате взаимодействия железа и углевода при медленном охлаждении метеорита. Ученые добавляют, что такое вещество обычно получается, когда выплавляется сталь. Но, искусственное возникновение нельзя считать полноценным минералом, информирует enovosty.com/news.

Исследователи говорят, что метеорит являлся частью планетезималя, возникший еще в период становления Солнечной системы. Образование так и не смогло стать настоящей планетой.

Они не исключают, что случился удар с большим небесным телом, и зародыш новой планеты разбросало по всей Солнечной системе.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 42

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