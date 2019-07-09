Ученые определили причину появления первых черных дыр

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Исследователи пришли к выводу, что появление черных дыр спровоцировал «прямой коллапс». Данное явление возникало не из звездных структур, а из плотного газа.

Специалисты Университета Западного Онтарио проанализировали причину появления черных дыр. Они выяснили, что такие вселенские явления могли появиться вследствие «прямого коллапса» — из плотного газового скопления, расположенного в центре первых галактик, информирует enovosty.com/news.

Большие скопления газа сильно нагревались и излучали большую радиацию. Из-за этого происходила блокировка возникновения новых звезд на большом космическом пространстве.

Большое количество свободной материи (из газа и пыли) спровоцировало быстрое накопление критической плотности и массы. В итоге, скопления коллапсировали и оставляли после себя огромные черные дыры.

Ученые считают, что гравитация способна стягивать газ до тех пор, пока возле черной дыры не начнет скапливаться вещество, образующее горящий радиационный диск. Это и является конечной точкой роста дыры. Специалисты напомнили, что такое явление называется пределом Эддингтона.

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Специалисты Университета Западного Онтарио уже построили математическую модель образования и роста черной дыры. По их мнению, эти процессы раньше развивались довольно быстро – до достижения критического предела.