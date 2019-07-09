Полеты на Марс чреваты развитием онкологии у астронавтов — ученые

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Астронавты во время полетов в космос подвергаются воздействию высоких уровней радиации. В свою очередь, радиационное облучение может увеличить уровень заболеваемости раком и болезнями сердца у людей, живущих на земле.

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, что те дозы радиации, которые получают астронавты во время исторических миссий, не несут существенного вреда их здоровью. Но развитие космического прогресса может изменить эту ситуацию не в пользу здоровья ученых, информирует enovosty.com/news.

По словам экспертов, более длительные миссии, например, полет на Марс, будут сопровождаться гораздо большими дозами облучения, которые могут представлять большую опасность для здоровья.

Космическое путешествие подвергает тело воздействию более высоких уровней ионизирующего излучения, чем те, которые обычно испытывают на Земле. И в больших дозах это излучение было связано не только с раком и болезнями сердца, но и с множеством других проблем со здоровьем.

Предыдущие исследования не обнаружили связи между космическими путешествиями и повышенным риском смерти от рака или сердечных заболеваний. Но, поскольку я нельзя опираться на 100 %.

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Новое исследование проанализировало информацию от 418 космических путешественников, включая 301 астронавтов НАСА, которые путешествовали в космос по крайней мере один раз с 1959 года и 117 российских или советских космонавтов, которые путешествовали в космос хотя бы один раз с 1961 года. В среднем за этими участниками следили около 25 лет.

За это время умерло 89 участников. Среди 53 астронавтов НАСА, которые умерли, 30% умерли от рака и 15% от болезней сердца; в то время как среди 36 российских или советских космонавтов, которые умерли, 50% умерли от болезней сердца и 28% от рака.

Ученые планируют продолжить исследование и далее наблюдать за астронавтами, чтобы выяснить, действительно ли космическая радиация влияет на здоровье путешественников.

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