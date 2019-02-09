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Ученые обнародовали новые фото Урана и Нептуна

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые обнародовали новые фото Урана и Нептуна
 
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С помощью «Хаббла» астрономы сфотографировали сверххолодные планеты нашей системы – Уран и Нептун.

Данные фото были сделаны в рамках научной программы OPAL, которая предусматривает длительное наблюдение за большими планетами. Делается это для того, чтобы более качественно проанализировать их атмосферу и сезонные изменение, информирует enovosty.com/news.

Ученые обнародовали новые фото Урана и Нептуна

На опубликованном снимке Урана можно заметить большое белое пятно на верхнем полюсе. Это, ни что иное, как огромное облако, расположенное на северном полюсе. Астрономы считают, что оно возникло из-за смены сезонов на данной планете. Сейчас на этой части планеты как раз середина летнего периода. Также исследователи обратили внимание на небольшое белое пятнышко, расположенное возле облака. По их мнению, это скопление метанового льда.

Ученые обнародовали новые фото Урана и Нептуна

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На фото Нептуна заметен большой шторм на севере. Он выглядит как огромное темное пятно. Ученые сообщили, что завихрение возникло на «зимней» части полушария. Возле него расположились небольшие белые облака. По мнению астрономов, их появление связано со столкновением воздушного потока и темного вихря. Данный процесс провоцирует «рождение» метановых кристаллов льда, из которых и состоят нептунские облака.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 140

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