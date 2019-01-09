Земля превратится в пустыню,- NASA

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Ученые американского космического агенства (NASA) заявили, что ежеминутно наша атмосфера теряет 180 килограммов водорода. Это означает, что в ближайшем будущем все живое на планете погибнет.

Такой вывод сделали специалисты NASA после детального изучения земной атмосферы в ультрафиолетовом свете. Ученые обнаружили почти в открытом космосе «клапан», из которого вытекает газ. Эксперты подчеркивают, что если и дальше наша планета будет терять этот значимый элемент для того, чтобы все живое на Земле могло дышать, то вскоре она будет похожа на Красную планету. Ведь на ней не будет ничего живого, информирует enovosty.com/news.

Ученые полагают, что раньше Марс имел воду, но она распалась на атомы кислорода и водорода. Так как гравитация на планете меньше, чем на Земле, то все эти элементы быстро отправились в открытый космос.

Также эксперты добавляют, что по их подсчетам Солнце будет греть намного сильнее в скором времени, так что процесс «утечки» газов ускориться в разы. По их подсчетам все живое погибнет примерно через 3 миллиарда лет. Они отмечают, что людям возможно удастся создать технологию, которая поможет им выжить.