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Самолеты ВСУ возобновляют полеты с дозаправкой в воздухе

Главная » Последние новости » Новости технологий » Самолеты ВСУ возобновляют полеты с дозаправкой в воздухе
 
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В Хмельницкой области состоялись плановые авиационные вылеты. Впервые за последние 20 лет пилоты осуществили дозаправку в воздухе.

Как передает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, в Хмельницкой области прошли дневные и ночные вылеты с целью поддержания и восстановления навыков пилотирования. Полеты выполняли экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39, входящие в состав седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франка, информирует enovosty.com/news.

В штабе заявили, что главной изюминкой полетов стали вылеты, во время которых испытывался унифицированный подвесной агрегат заправки (УПАЗ). Его ремонтом и модернизацией занимались специалисты Николаевского авиаремонтного предприятия. Исполняли эти полеты лучшие экипажи самолетов моделей «Су». В частности, были задействованы специалисты Госинститута ВСОВТ полковник Сергей Чиж и подполковник Виталий Шуляк, а также замкомандующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Аркадий Вашутин и руководитель авиации воздушного командования Запад полковник Сергей Близнюк. Согласно информации, подобные полеты с дозаправкой в воздухе не осуществлялись на протяжении 20 лет.

В будущем полеты с выполнением дозаправки в воздухе будут проходить в плановом режиме. В Генштабе планируют привлечь и другие летные команды. Это позволит значительно расширить радиус действия Су-24М и Су-24МР.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 246

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