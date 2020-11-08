ВМС Израиля приняли на вооружение новый противоракетный корвет Saar 6

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Согласно недавнему выпуску служебных новостей, ВМС Израиля получили свой новый противоракетный корабль, корвет Saar 6.

«На этой неделе ВМС Израиля приветствовали пополнение во флоте, получив корвет Saar 6, — говорится в заявлении. — Этот корабль не только является самым современным противоракетным кораблем ВМС Израиля, но и будет оснащен нашими новейшими операционными системами, чтобы предотвратить любую вражескую угрозу», информирует enovosty.com/news.

Подробности были приведены в сообщении для СМИ от 6 ноября, в котором было объявлено, что военно-морской флот Израиля будет работать над тем, чтобы корвет стал полностью работоспособным, установив оборонительные системы, из которых 90% произведены в Израиле.

Также ожидается, что еще три корабля будут один за другим отправляться из Германии в Израиль в течение ближайшего года, чтобы присоединиться к флоту ВМС Израиля.

Среди особенностей Saar 6 — перехват ракет с берега на море, стрельба по крутой траектории и пространство для перевозки вертолетов среднего размера, таких как Seahawk.

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Источник: Defence-blog