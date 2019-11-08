В Airbus разработали беспилотник, который невозможно обнаружить на радаре

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Секретный проект, поддержанный Федеральным министерством обороны Германии, находится в разработке с 2010 года.

Оборонное подразделение Airbus представило, пожалуй, самый амбициозный проект беспилотника в мире, и это может стать серьезным следующим крупным шагом для беспилотных летательных аппаратов., информирует enovosty.com/news.

Компания объявила, что разрабатывает LOUT (Low Observable UAV Testbed), беспилотный летательный аппарат, который практически невозможно обнаружить.

На этой неделе Airbus опубликовал фотографии тестовой модели беспилотника, длина которого и размах крыльев около 1 метра. Модель уже была испытана в аэродинамической трубе для оценки аэродинамических свойств.

Проект был разработан на немецких площадках Airbus в Бремене и Манчинге, Бавария. Говорят, что он находится в работе с 2010 года при полной поддержке Федерального министерства обороны. Теперь компания частично приподняла завесу с секретного проекта, чтобы показать, что беспилотник впервые взлетит на испытательный полет в 2026 году.

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Что делает беспилотник таким инновационным, так это его камуфляжная технология. Он не будет обнаруживаться с помощью радара, практически не производит электромагнитное излучение и будет очень тихо летать. Его тепловое излучение также должно быть настолько низким, что ракеты, ищущие тепло, также не смогут его обнаружить.

В пресс-релизе компании, который был отправлен Business Insider, испытательный стенд описан как 4-тонный беспилотный летательный аппарат ромбовидной формы. Интересно то, что на снимках изображена стеклянная кабина, которая характерна для пилотируемого самолета, но компания заявила, что у дрона не будет экипажа, управляющего им.

Дрон LOUT внесет свой вклад в элементы системы Future Combat Air System (FCAS), которая разрабатывается в Германии, Франции и Испании. FCAS описывается на веб-сайте Airbus как «система оружия следующего поколения, в которой истребители следующего поколения объединяются с удаленными носителями в качестве мультипликаторов силы». Беспилотник LOUT может быть использован для атак на радиолокационные системы. Ожидается, что вся FCAS будет введена в эксплуатацию в 2040 году.

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