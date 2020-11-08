Турецкий беспилотник Bayraktar с новой системой наведения стал еще более опасным
Турецкий беспилотный боевой летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 провел успешные испытательные стрельбы с использованием разработанной ASELSAN системы наведения с общей апертурой (CATS).
Управляемый системой наведения CATS, беспилотник Bayraktar TB2 произвел выстрел из боеприпаса MAM-L, произведенного другой турецкой фирмой, Roketsan, по цели с высокой точностью.
Компания Baykar, разработавшая вооруженный беспилотник, сообщила в своем заявлении в Twitter, что «БПЛА BayraktarTB2 успешно произвел первый тестовый выстрел с помощью электрооптической системы разведки, наблюдения и наведения CATS, разработанной ASELSAN».
Компания также поделилась видео, на котором показаны испытания, проведенные в Летно-учебном центре Байкар в провинции Текирдаг на северо-западе Турции.
#MilliTeknolojiHamlesi ile yine tam isabet!🎯
Milli S/İHA: #BayraktarTB2 ✈️
M"tag" href="https://enovosty.com/tag/bpla" target="_blank">illi Kamera: @Aselsan CATS 🎥
Milli Akıllı Mühimmat: @Roketsan MAM-L 🚀
Semalarımızda Hür ve Özgür… ✈️🎥🚀🎯🇹🇷 https://t.co/dZdiQbwpLr
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 6, 2020
Bayraktar TB2 был оснащен умными боеприпасами (MAM-L), разработанными ведущей оборонной компанией Roketsan во время испытаний. В рамках испытательных полетов были протестированы возможности высокоскоростного захвата и сопровождения целей CATS. MAM-L поразили цель с высокой точностью на большой высоте и дальности с помощью лазерной маркировки CATS.
CATS — это высокоэффективная оптико-электронная система разведки, наблюдения и наведения, разработанная для самолетов и вертолетов.
Беспилотник TB2 с системой наведения CATS и боеприпасом MAM-L
Bayraktar TB2
Изображение через Twitter @Selcuk
Источник: Defenseworld