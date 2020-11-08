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Турецкий беспилотник Bayraktar с новой системой наведения стал еще более опасным

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турецкий беспилотник Bayraktar с новой системой наведения стал еще более опасным
 
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Турецкий беспилотный боевой летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 провел успешные испытательные стрельбы с использованием разработанной ASELSAN системы наведения с общей апертурой (CATS).

Управляемый системой наведения CATS, беспилотник Bayraktar TB2 произвел выстрел из боеприпаса MAM-L, произведенного другой турецкой фирмой, Roketsan, по цели с высокой точностью.

Компания Baykar, разработавшая вооруженный беспилотник, сообщила в своем заявлении в Twitter, что «БПЛА BayraktarTB2 успешно произвел первый тестовый выстрел с помощью электрооптической системы разведки, наблюдения и наведения CATS, разработанной ASELSAN».

Компания также поделилась видео, на котором показаны испытания, проведенные в Летно-учебном центре Байкар в провинции Текирдаг на северо-западе Турции.

Bayraktar TB2 был оснащен умными боеприпасами (MAM-L), разработанными ведущей оборонной компанией Roketsan во время испытаний. В рамках испытательных полетов были протестированы возможности высокоскоростного захвата и сопровождения целей CATS. MAM-L поразили цель с высокой точностью на большой высоте и дальности с помощью лазерной маркировки CATS.

CATS — это высокоэффективная оптико-электронная система разведки, наблюдения и наведения, разработанная для самолетов и вертолетов.

Турецкий беспилотник Bayraktar с новой системой наведения стал еще более опасным

Беспилотник TB2 с системой наведения CATS и боеприпасом MAM-L

Турецкий беспилотник Bayraktar с новой системой наведения стал еще более опасным

Bayraktar TB2

Изображение через Twitter @Selcuk

Источник: Defenseworld


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