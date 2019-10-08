Ученые нашли вокруг Сатурна 20 новых лун

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До сих пор считалось, что у Сатурна 62 естественных спутников. Теперь же ученые доказали, что их общее количество – 82.

Группа исследователей под руководством астронома Скотта Шеппарда в Институте науки Карнеги сделала революционное космическое открытие. Ученые нашли 20 новых спутников Сатурна. Таким образом, именно эта планета теперь является рекордсменом по количеству лун (У Юпитера — 79 спутников), информирует enovosty.com/news.

Специалисты считают, что до сих пор об этих 20 лунах не было ничего неизвестно из-за их небольшого размера. В среднем диаметр новых небесных тел равен 5 километрам.

В ближайшем будущем специалисты хотят сконцентрироваться на изучении орбит этих 20 лун. Это поможет выяснить их происхождение и узнать об условиях, окружающих Сатурн на этапе его формирования.

20 новых спутников были найдены с помощью сверхмощного телескопа Subaru, расположенного на Гавайских островах.

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Коллеги ученых, открывших 20 новых спутников, напоминают, что сейчас астрономы разыскивают новые луны также и у Юпитера. Поэтому не стоит так быстро отдавать первенству Сатурну по количеству естественных спутников.