Китай представил новый подводный беспилотник для слежки за американскими судами
ВМС Народной Освободительной Армии продемонстрировали новый беспилотный подводный аппарат на праздновании 70-й годовщины правления Коммунистической партии Китая (КПК) 1 октября
Празднование 70-летие Коммунистической партии Китая стало отличным поводом для того, чтобы показать новую военную технику Народно-освободительной армии (НОАК), информирует enovosty.com/news.
Одним из новых видов оружия, которое было показано на площади Тяньаньмэнь в Пекине, является HSU-001, большой подводный беспилотный аппарат, который, как считают эксперты, скорее всего будет использоваться для разведки в регионе.
Но хотя эта новая технология, безусловно, стратегически полезна для Китая, Пекин пока еще не обогнал военные технологии США.
Беспилотный подводный аппарат HSU001 на площади Тяньаньмэнь во время парада 1 октября
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Военные машины с подводными беспилотниками проезжают мимо площади Тяньаньмэнь во время военного парада в Пекине, Китай, 1 октября 2019 года. Джейсон Ли / REUTERS
Эксперты считают, что HSU-001 — это в основном разведывательный беспилотник, ведь он недостаточно велик, чтобы перевозить массивные боеприпасы в дополнение к двигателю, батареям и электрическим системам.
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Специальные устройства на беспилотнике будут использоваться для передачи разведывательных данных военно-морскому флоту Народной освободительной армии Китая через спутник. Эта технология — огромный шаг Китая в сборе разведданных о США и их союзниках.
Беспилотник HSU-001 является стратегически разумной инвестицией для Китая, поскольку может быть развернут с материка или с одной из многочисленных баз в Южно-Китайском море, которые находятся в непосредственной близости от ряда стран, дружественных США, включая Филиппины и Тайвань.
А в Восточно-Китайском море — где, скорее всего, будет использоваться HSU-001, он может собирать сведения о Японии, одном из самых важных союзников США в Тихом океане.
Но американские технологии по-прежнему опережают китайские. США разработали свои собственные подводные беспилотники различных размеров и с различными областями применения.
Например, Orca, огромный подводный беспилотник, который в настоящее время разрабатывается для Военно-морского флота компанией Boeing. Аппарат весит 50 тонн и имеет дальность до 6500 морских миль. Ожидается, что что «Orca» будет способна «уничтожать морские мины, подлодки, надводные корабли, вести радиоэлектронную борьбу». Беспилотник также сможет обнаруживать подводные лодки противника и передавать сведения о них авиации и кораблям.
В США также разрабатываются беспилотники среднего размера, которые можно использовать в качестве торпед, и крошечные аппараты диаметром от трех до шести дюймов, которые могут использоваться в автономных роях.