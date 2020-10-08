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Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов
 
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Компания Leonardo и Управление быстрых возможностей Королевских ВВС (RCO) провели прямое испытание электронной атаки с использованием роя дронов.

В ходе демонстрации был использован ряд небольших беспилотных летательных аппаратов, оснащенных электронной аппаратурой Leonardo для создания помех испытательным радарам, имитирующих вражеские системы противовоздушной обороны, информирует enovosty.com/news.

Во время демонстрации несколько дронов Callen Lenz были оснащены модифицированной приманкой Leonardo Britecloud, позволяя каждому беспилотнику индивидуально производить очень сложный эффект глушения. Кроме того, пакеты-ловушки были запрограммированы и ориентированы на совместную работу, чтобы вызвать максимальную путаницу.

Они были испытаны с помощью наземных радиолокационных систем, представляющих собой противовоздушную оборонную установку противника. Была организована мощная демонстрация, в ходе которой рой дронов, оснащенных Britecloud, подавлял системы радиолокаторов электронным шумом.

BriteCloud, который изначально разрабатывался как высокотехнологичная защитная ловушка для боевых самолетов, поступил на вооружение Королевских ВВС в 2018 году. Технология BriteCloud основана на предыдущих поколениях электронных средств противодействия, таких как ретрансляторы и буксируемые радиолокационные ловушки (TRD). При запуске ловушка ищет и противодействует приоритетным угрозам. Принимаются входящие радиолокационные импульсы, и бортовой компьютер BriteCloud копирует эти импульсы и использует их для имитации «ложной цели», чтобы система угроз не могла обнаружить обман. 

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BriteCloud — единственный продукт такого типа в настоящее время во всем мире, — доступен для заказа союзниками Великобритании и в настоящее время проходит оценку в вооруженных силах США.

Информация, полученная в ходе этой демонстрации, будет использована для информирования потенциальных будущих программ Соединенного Королевства о возможности создания автономного роя дронов.

Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов

Источник: Defenseworld


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