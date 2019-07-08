Ученые обнаружили жизнь в необитаемой пустыне

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые обнаружили жизнь в необитаемой пустыне Ученые обнаружили жизнь в необитаемой пустыне

Закрыть Отправить

В центре южной части Тихого океана находится подводная пустыня, которая, как известно, является одним из самых отдаленных, необитаемых регионов планеты.

Этот регион, известный как южно-тихоокеанский круговорот, охватывает площадь, составляющую около 37 млн квадратных километров, что в три с лишним раза превышает размеры Соединенных Штатов . Это так далеко, что эта пустыня стала одной из наименее изученных областей существования, информирует enovosty.com/news.

На этой территории не существует сложных форм жизни из-за чрезвычайно высокого ультрафиолетового излучения. Несмотря на экстремальные условия этой пустыни, микроорганизмы выживают в южнотихоокеанском регионе и даже вносят большой вклад в биогеохимические циклы по всему миру.

Чтобы узнать больше о живых организмах в этих водах, американские ученые преодолели огромное водное пространство и собрали сотни образцов от поверхности до самого морского дна.

Результаты позволили получить ценную информацию о микроорганизмах, обитающих в южно-тихоокеанском регионе, включая их странные схемы распространения. Было обнаружено примерно на треть меньше клеток в поверхностных водах южной части Тихого океана, по сравнению с океанскими круговоротами в Атлантике.

Читайте: Эксперты определили 15 факторов питания, влияющих на продолжительность жизни

Кроме того, когда речь идет о микроорганизмах в южной части Тихого океана, наблюдалась четкая вертикальная схема распределения. Состав микроорганизмов менялся в зависимости от глубины и наличия света.

Неожиданным открытием стало распространение доминирующего фотосинтетического организма Prochlorococcus, который был обнаружен в больших количествах на глубинах от 100 до 150 метров, ближе к поверхности.

Это указывает на интересную потенциальную адаптацию к ультраолиготрофным водам и высокой солнечной радиации. Вполне вероятно, что в этой группе есть несколько экологических видов, и в дальнейшем планируются дополнительные исследования для изучения их важности.

Читайте: Климатологи бьют тревогу: Земля рискует превратиться в пустыню