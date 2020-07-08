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Ракетный эсминец USS McCampbell ВМС США отправился домой из Японии для модернизации

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ракетный эсминец USS McCampbell ВМС США отправился домой из Японии для модернизации
 
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2 июля управляемый ракетный эсминец класса «Арли Берк» отправился из Японии в Портленд, штат Орегон.

USS McCampbell 7-го флота ВМС США (DDG 85) возвращается в Соединенные Штаты после 13 лет на военно-морской базе Yokosuka, Япония, для модернизации.

2 июля управляемый ракетный эсминец класса «Арли Берк» отправился из Японии в Портленд, штат Орегон.

В понедельник ВМС США заключили контракт с Vigor Marine на $133,4 млн на подготовку и проведение ремонта и переоборудования USS Mccampbell. Ожидается, что работы будут завершены к ноябрю 2021 года.

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USS McCampbell получит комплексную модернизацию для судов класса DDG 51, чтобы обеспечить соответствующий срок службы миссии. Эти усовершенствования будут включать установку корпусов, механических и электрических технологий, а также такие важнейшие усовершенствования в области боевой защиты, как модернизация системы управления, интегрированных мостов и навигационной системы (включая физические дроссельные заслонки); обновление камбуза; модернизация систем беспроводной связи и цифрового видеонаблюдения; обновление до магистральной оптоволоконной локальной сети; AEGIS baseline 9 upgrade (включая обновленную систему оружия); улучшенная система вертикального запуска; многоцелевой сигнальный процессор; и обновление противоракетной обороны 5.0.

После планового технического обслуживания и модернизации системы USS McCampbell отправится на военно-морскую станцию ​​Эверетт в Вашингтоне, где будет размещен в порту.

Источник: defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 20

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