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Израильские ученые обучили нейросеть определять местоположение операторов враждебных беспилотников

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Исследователи обучили глубокую нейронную сеть предсказывать местонахождение операторов беспилотников, используя только траекторию беспилотников, которая не требует дополнительных датчиков. 

Кибер-исследователи из Университета им. Бен-Гуриона в Негеве (BGU) разработали алгоритмы, позволяющие точно определить местонахождение операторов беспилотников, злонамеренно работающих вблизи аэропортов или защищенного воздушного пространства, анализируя маршрут полета беспилотника., информирует enovosty.com/news.

Исследование, которым руководил старший преподаватель и эксперт по дронам доктор Гера Вайс из Департамента компьютерных наук BGU, было представлено на четвертом Международном симпозиуме по кибербезопасности, криптографии и машинному обучению (CSCML 2020) 3 июля.

«В настоящее время операторы беспилотных летательных аппаратов располагаются с использованием радиочастотных методов и требуют наличия датчиков вокруг зоны полета, которые затем можно триангулировать», — говорит ведущий исследователь Элиягу Машхади, студент-компьютерщик BGU. «Это сложно из-за количества других сигналов WiFi, Bluetooth и IoT в воздухе, которые мешают сигналам беспилотников».

Исследователи обучили глубокую нейронную сеть предсказывать местонахождение операторов беспилотников, используя только траекторию беспилотников, которая не требует дополнительных датчиков. «Теперь наша система может определять закономерности на маршруте беспилотника, когда он находится в движении, и использовать его для определения местоположения оператора беспилотника», — говорит Машхади.

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При тестировании на моделируемых траекториях беспилотников сеть смогла предсказать местоположение оператора с точностью 78%. Следующим шагом в проекте будет повторение этого эксперимента с данными, полученными с реальных дронов.

«Теперь, когда мы знаем, что можем определить местонахождение оператора беспилотного летательного аппарата, было бы интересно изучить, какие дополнительные данные можно извлечь из этой информации», — говорит д-р Йосси Орен, старший преподаватель кафедры разработки программного обеспечения и информационных систем BGU и руководитель Лаборатории безопасности внедрения и атак по побочным каналам, которая также участвовала в исследовании. «Возможные выводы могут включать уровень технического опыта и даже точную личность оператора беспилотника».

Источник: defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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