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В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос

Главная » Последние новости » Новости технологий » В NASA рассказали, сколько будет стоить туристическая путевка в космос
 
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Международная космическая станция готовится принимать туристов. Чтобы месяц пожить на станции в качестве внеземного путешественника, придется выложить немалую сумму денег.

На брифинге NASA во время выступления финдиректора Джеффа Девита было сказано, что туристу за месячное пребывание на МКС придется заплатить не меньше 59 млн долларов. Отметим, что заседание NASA состоялось вчера, 7 июня, информирует enovosty.com/news.

Девит, анализируя финансовую сторону космических туристических путешествий, напомнил, что одно место астронавта на МКС стоит на данный момент около 80 млн долларов. Финдиректор считает, что после возобновления полетов на кораблях американского производства, цена упадет до 59 млн долларов. Именно такую сумму планируют требовать и от туриста, намеревающегося пожить на МКС.

Точная цена туристического космического полета, по словам финдиректора NASA, будет формироваться, конечно же, и при участии компании-владелицы корабля. Однако, по мнению Девита, она не может быть ниже 59 млн долларов.

Справка. Начиная с 2020 года NASA намеревается каждый год запускать к МКС две краткосрочные туристические миссии.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 42

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