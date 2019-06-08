Facebook запретил предустанавливать свои программы на новые смартфоны Huawei

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Корпорация Facebook выступила против того, чтобы ее программы предустанавливали на смартфоны Huawei. Таким образом, на новых телефонах этой марки отныне не будет Facebook, WhatsApp и Instagram.

Facebook запретила продавать смартфоны Huawei с предустановленными приложениями ее корпорации. Как разузнали журналисты Reuters, пользователи, у которых уже есть смартфон Huawei, не пострадают – они смогут свободно пользоваться и обновлять Facebook, WhatsApp и Instagram, информирует enovosty.com/news.

Изменения коснуться новых смартфонов – тех, которые лишь попали в продажу. Компания Марка Цукерберга разорвала соглашение о предварительной установке своих программ перед продажей владельцу.

Эксперты считают, что данный шаг способен ухудшить уровень продаж Huawei. Отметим, что именно смартфоны этой фирмы возглавили список самых больших источников прибыли в 2018 году благодаря большому спросу среди жителей Европы, а также Азии.

Справка. Предустановленными на смартфонах Huawei являются также продукты Twitter и Booking.com. На данный момент эти две компании молчат о своем решение. Непонятно, пойдут ли они на такой же шаг, как и Facebook. Сотрудники Reuters пытались связаться с представителями Twitter и Booking.com. Однако первая корпорация отказалась комментировать ситуацию, а вторая – совсем не ответила на запрос журналистов.

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