ВВС США собираются запустить шестую миссию экспериментального самолета-шпиона X-37B

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Самолет будет запущен с борта ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V. Миссия официально называется USSF-7.

Департамент оперативного управления ВВС США в сотрудничестве с космическими силами США планирует запустить шестую миссию орбитального испытательного самолета X-37B (OTV-6) 16 мая со станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде, информирует enovosty.com/news.

Самолет будет запущен с борта ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V. Миссия официально называется USSF-7.

«Сегодня космические системы отслеживают штормы, обнаруживают застрявших автомобилистов, фиксируют транзакции по кредитным картам и отслеживают соблюдение договоров», — сказала секретарь ВВС Барбара Барретт. «Демонстрируя инновации департамента, эта миссия X-37B проведет больше экспериментов, чем любые предыдущие миссии. Этот запуск также демонстрирует сотрудничество отдела, которое расширяет границы для космических систем многократного использования».

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Барретт добавила, что эксперименты должны включать изучение влияния космических путешествий на различные материалы на борту и влияние космического излучения на семена.

Способность испытывать новые системы в космосе и возвращать их на Землю уникальна для программы X-37B и позволяет США более эффективно и действенно развивать космические возможности, необходимые для поддержания превосходства в космической области, говорится в заявлении космических сил США.

X-37B остается активом Департамента ВВС, однако космические силы США отвечают за запуск, операции на орбите и посадку.

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«X-37B продолжает преодолевать барьеры в развитии технологий космических аппаратов многоразового использования и является значительным вкладом в развитие будущих космических возможностей», — сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн.

Это будет первая миссия X-37B, которая будет использовать сервисный модуль для проведения экспериментов. Сервисный модуль — это крепление к корме транспортного средства, которое позволяет переносить на орбиту дополнительные экспериментальные возможности.

Миссия развернет FalconSat-8, небольшой спутник, разработанный Академией ВВС США и спонсируемый Исследовательской лабораторией ВВС для проведения нескольких экспериментов на орбите. FalconSat-8 является образовательной платформой, которая будет нести пять экспериментальных нагрузок для работы USAFA.

Кроме того, будут проведены два эксперимента Национальной администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства для изучения результатов радиационных и других космических воздействий на образцы материалов и семян, используемых для выращивания продуктов питания. Наконец, военно-морская исследовательская лаборатория США преобразует солнечную энергию в радиочастотную микроволновую энергию, которая затем может передаваться на землю.

Программа X-37B завершила свою пятую миссию в октябре 2019 года, приземлившись после 780 дней на орбите, увеличив общее количество дней, проведенных на орбите для космического корабля, до 2865 — или семь лет и 10 месяцев.

Источник: Defenseworld