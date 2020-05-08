ВВС США собираются запустить шестую миссию экспериментального самолета-шпиона X-37B

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

08.05.2020 г.
13:40ВВС США собираются запустить шестую миссию экспериментального самолета-шпиона X-37B
07:50Украинская «Википедия» резко выросла в мировом рейтинге по количеству просмотров
07.05.2020 г.
07:30Самолеты станут чище: представлен прототип реактивного двигателя, не нуждающегося в топливе
06.05.2020 г.
16:29США, Европа и Азия приступили к разделу ресурсов и сфер влияния на Луне
13:40Крупнейшая конференция Apple WWDC 2020 пройдет в режиме онлайн
12:40Boeing представил прототип беспилотного аппарата Loyal Wingman для истребителей
05.05.2020 г.
13:40Новейший китайский бомбардировщик Xian H-20 может дебютировать в этом году
Все новости технологий

Аналитика

08.05.2020

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
В продолжение рассмотрения темы готовности основных ядерных держав к Третьей мировой войне обратимся к военным потенциалам США, России и Китая, чтобы ...
07.05.2020

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Глобальная эпидемия обострила противоречия в капиталистической миросистеме, которые и без того накануне пандемии имели тенденцию к резкому усилению. ...
30.04.2020

Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы

Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
Мир остаётся в плену у коронавируса, КМУ уволил Максима Нефедова и Сергея Верланова, а Украину накрыли экологические катастрофы, - такими были главные ...

Последние новости

08.05.2020 г.
14:40 Турция начала использование российских систем С-400
14:39 Спрос на аренду домов под Киевом резко вырос, несмотря на заоблачные цены
14:20 Портрет нации в эпоху COVID-19: Кейт Миддлтон организовала конкурс фотографии для всех желающих
14:00 Китайцы выпустили на рынок недорогой клон Mercedes-Benz X-Class (ФОТО)
13:59 Знатный махач в парламенте Армении: Нардепы пошли в атаку стенка на стенку (ВИДЕО)
13:46 Больничный на период карантина можно будет оформить по телефону, - МОЗ
13:40 ВВС США собираются запустить шестую миссию экспериментального самолета-шпиона X-37B
13:24 Денег на выплату по безработице не хватить на всех из-за падения поступлений от ЕСВ, - эксперты
13:20 Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" тренировался отражать удары крылатых ракет противника
13:00 В Киеве начали работу 13 агропродовольственных рынков: список
12:40 Видео опасной посадки индийского военного вертолета набрало миллион просмотров (ВИДЕО)
12:31 Медик из США предупредила, где проще всего заразиться коронавирусом
12:21 В ВОЗ сделали заявление о "родине" коронавируса
11:55 В Раде инициируют открытие детских садов: Обращение к Шмыгалю уже подготовлено
11:35 Инфекционист пояснила, почему в Украине эпидемическая ситуация с коронавирусом лучше, чем в других европейских стран
11:29 Санкции продолжат: в Госдепе сделали важное заявление о России
10:58 Супермаркеты Киева досрочно вышли из карантина, отказавшись от ношения масок (ФОТО, ВИДЕО)
10:40 Ситуация непростая: В некоторых областях карантин могут усилить
10:36 США и Китай на пороге большой торговой сделки
10:34 За прошлые сутки зафиксировано рекордное количество выздоровевших от COVID -19 в Украине
10:30 Скандальное назначение: Грузия отозвала посла в Украине
09:45 Степанов рассказал об особом алгоритме адаптивного карантина в Украине
09:13 Пять стран поддержали санкции против РФ
09:06 Эксперт рассказал об изменениях в сотрудничестве Украины и МВФ
08:40 Германия окончательно отказалась от российского «Северного потока-2»
08:34 Вирусолог предупредил о насекомом, способном заразить коронавирусом
08:28 В Сеть попали двойники "умершего" Ким Чен Ына
08:24 Путешествия являются основной причиной распространения COVID-19, - ученые
07:50 Украинская «Википедия» резко выросла в мировом рейтинге по количеству просмотров
07:40 Богатейший человек Европы Бернар Арно из-за пандемии потерял $30 млрд
07:30 На Закарпатье расцвела знаменитая Долина нарциссов (ФОТО)
07:20 Дети - на детские площадки, взрослые - в салоны красоты: куда разрешат ходить с 11 мая
07:17 В России опубликовали фото Гитлера на конкурсе к 9 мая, потому что его не узнали без усов
07:15 Очередная капсула времени: в гараже обнаружили "Москвич-2141" 1990 года выпуска в идеальном состоянии (ФОТО)
06:38 Молдова отказалась от российских денег
01:47 Банк Англии предсказал крупнейший за 300 лет обвал экономики Британии
07.05.2020 г.
23:47 Курьез дня: смешные коты до и после принятия ванны (ФОТО)
22:45 Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира
20:59 Арктические пауки становятся каннибалами из-за глобального потепления
20:43 Украина может пережить пандемию без кредита МВФ, - Александр Охрименко
20:34 Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ
20:22 СБУ блокировала разворовывание радиоактивного оборудования на стратегическом предприятии
20:12 ЕС призывает вернуться "назад в будущее"
19:34 В Нью-Йорке ретриверы "развозят" клиентам пиво (ФОТО)
19:23 ООН подтвердила участие наемников "Вагнера" в войне в Ливии
19:07 В ООН предупреждают о начале второй волны пандемии
18:43 Нацполиция блокировала деятельность преступной группы, которая "выбивала" деньги у фермеров (ВИДЕО)
18:23 В Украине начали закрывать продуктовые рынки
18:09 СМИ назвали транспортный комитет Кисиля одним из самых неэффективных в Раде
17:55 В Украине начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром"
17:39 На шведской границе задержали "охотников на зомби" с арсеналом оружия (ФОТО)
17:19 В РФ врачи выпадают из окон больниц
16:50 В российских больницах "ад", а власти тратят миллионы на разгон облаков
16:45 В Евросоюзе предсказали рецессию исторического масштаба
15:36 "Укроборонпром" передал ВСУ после модернизации БТР-80 и Т-64БМ (ФОТО)
15:35 Настоящая герцогиня: Кейт Миддлтон покорила всех своим скромным нарядом (ВИДЕО)
15:04 В два раза дороже, чем в Европе: в "АрселорМиттал Кривой Рог" рассказали о проблеме с тарифами в Украине
15:03 В Украине международные резервы в апреле увеличились на 3,1%
14:40 Компания Skoda показала новейший электрокроссовер Enyaq iV: чем удивит новинка (ФОТО)
14:20 Стало известно, какие ограничения из-за пандемии ждут туристов на популярном курорте
Все новости »

ВВС США собираются запустить шестую миссию экспериментального самолета-шпиона X-37B

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС США собираются запустить шестую миссию экспериментального самолета-шпиона X-37B
 
Печать Отправить на почту

 

 

Самолет будет запущен с борта ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V. Миссия официально называется USSF-7.

Департамент оперативного управления ВВС США в сотрудничестве с космическими силами США планирует запустить шестую миссию орбитального испытательного самолета X-37B (OTV-6) 16 мая со станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде, информирует enovosty.com/news.

Самолет будет запущен с борта ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V. Миссия официально называется USSF-7.

«Сегодня космические системы отслеживают штормы, обнаруживают застрявших автомобилистов, фиксируют транзакции по кредитным картам и отслеживают соблюдение договоров», — сказала секретарь ВВС Барбара Барретт. «Демонстрируя инновации департамента, эта миссия X-37B проведет больше экспериментов, чем любые предыдущие миссии. Этот запуск также демонстрирует сотрудничество отдела, которое расширяет границы для космических систем многократного использования».

ВВС США выпустят шпионский самолет X-37B 16 мая

Читайте: Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году

Барретт добавила, что эксперименты должны включать изучение влияния космических путешествий на различные материалы на борту и влияние космического излучения на семена.

Способность испытывать новые системы в космосе и возвращать их на Землю уникальна для программы X-37B и позволяет США более эффективно и действенно развивать космические возможности, необходимые для поддержания превосходства в космической области, говорится в заявлении космических сил США.

X-37B остается активом Департамента ВВС, однако космические силы США отвечают за запуск, операции на орбите и посадку.

Читайте: У Космических сил США появилось первое оружие

«X-37B продолжает преодолевать барьеры в развитии технологий космических аппаратов многоразового использования и является значительным вкладом в развитие будущих космических возможностей», — сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн.

ВВС США выпустят шпионский самолет X-37B 16 мая

Это будет первая миссия X-37B, которая будет использовать сервисный модуль для проведения экспериментов. Сервисный модуль — это крепление к корме транспортного средства, которое позволяет переносить на орбиту дополнительные экспериментальные возможности.

Миссия развернет FalconSat-8, небольшой спутник, разработанный Академией ВВС США и спонсируемый Исследовательской лабораторией ВВС для проведения нескольких экспериментов на орбите. FalconSat-8 является образовательной платформой, которая будет нести пять экспериментальных нагрузок для работы USAFA.

Кроме того, будут проведены два эксперимента Национальной администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства для изучения результатов радиационных и других космических воздействий на образцы материалов и семян, используемых для выращивания продуктов питания. Наконец, военно-морская исследовательская лаборатория США преобразует солнечную энергию в радиочастотную микроволновую энергию, которая затем может передаваться на землю.

Программа X-37B завершила свою пятую миссию в октябре 2019 года, приземлившись после 780 дней на орбите, увеличив общее количество дней, проведенных на орбите для космического корабля, до 2865 — или семь лет и 10 месяцев.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 59

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Все статьи


Читайте также

ВВС США збираються запустити шосту місію шпигунського літака X-37B
 Китай анонсировал начало освоения Марса, первая миссия отправится на красную планету уже в этом году
Космические силы США планируют глушить спутники России и Китая
 У Космических сил США появилось первое оружие
НАСА отобрало кандидатов для будущих ключевых космических миссий

Армия

Бронетранспортер БТР-70
Боевая машина пехоты Warrior MCV-80 (Великобритания)
Бронетранспортер Pbv 302 (Швеция)
Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Вся армия    >>

Персоны

Тягнибок
Олег
Акимова
Ирина
Буткевич
Геннадий
Нищук
Евгений
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Мережу розсмішив вираз обличчя Путіна в бункері (8968)

В России опубликовали фото Гитлера на конкурсе к 9 мая, потому что его не узнали без усов (6699)

Настоящая герцогиня: Кейт Миддлтон покорила всех своим скромным нарядом (ВИДЕО) (5150)

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой (4179)

Вирусолог предупредил о насекомом, способном заразить коронавирусом (3188)

Світ все більше підлаштовується під нові норми соціального дистанціювання: яскраві фото з усього світу (3146)

Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира (2708)

Вчені назвали нові дати поширення коронавіруса в світі (2707)

Очередная капсула времени: в гараже обнаружили "Москвич-2141" 1990 года выпуска в идеальном состоянии (ФОТО) (2532)

Молдова отказалась от российских денег (2228)


Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Польща відновлює видачу віз українцям. Отримати їх зможуть далеко не всі (31636)

В этом году украинцев ждут пенсионные "сюрпризы" (25512)

Долги украинцев за коммунальные услуги могут быть списаны, законопроект уже в Раде (10496)







Алексей Кущ

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 