Ученые обнаружили новые необычные астероиды

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Спутник Gaia Европейского космического агентства, изначально предназначенный для составления карт звезд, также способен определять присутствие и положение множества астероидов в небе.

В 2018 году астрономы не только нанесли на карту почти 1,7 миллиарда звезд в галактике Млечный Путь, но и каталогизировали положения и орбиты более чем 14 000 астероидов в Солнечной системе, информирует enovosty.com/news.

Среди этих тысяч космических камней есть три новых, самые первые открытия астероидов миссии ESA в Гайе.

Большинство астероидов — это астероиды главного пояса, которые находятся между орбитами Марса и Юпитера, или троянские астероиды, которые находятся вокруг орбиты Юпитера. На изображении, предоставленном ESA, они обозначены как орбиты красного и оранжевого цвета.

Три орбиты, которые показаны на фотографии ESA серым цветом, являются орбитами астероидов, которые не соответствуют другим существующим наблюдениям. Эти недавно обнаруженные объекты были обнаружены Гайей еще в декабре 2018 года, а затем подтверждены последующими наблюдениями с использованием обсерватории Верхнего Прованса во Франции.

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Большинство астероидов вращаются примерно на одной плоскости с Солнцем и планетами, но эти три новых астероида движутся по орбите с большим наклоном, чем это часто наблюдается астрономами. Измерения показывают, что новые астероиды вращаются под углом 15 градусов или более по сравнению с орбитальной плоскостью многих объектов в Солнечной системе.

Всякий раз, когда Гайя обнаруживает астероид, данные передаются в онлайн-систему оповещения. Это позволяет астрономам по всему миру проводить последующие наблюдения с земли, чтобы подтвердить его присутствие и определить его орбиту.