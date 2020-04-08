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ВМС США завершили испытания новых боевых систем авианосца USS Gerald R. Ford

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМС США завершили испытания новых боевых систем авианосца USS Gerald R. Ford
 
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В понедельник ВМС США заявили, что новейший авианосец класса Gerald R. Ford, USS Gerald R. Ford (CVN 78) недавно завершил испытания жизненно важных боевых систем во время базирования в Атлантическом океане.

Эти испытания, проведенные на этапе послепродажных испытаний (PDT & T), предназначены для того, чтобы подчеркнуть возможности боевой системы корабля и продемонстрировать успешную интеграцию новых технологий, которые использует экипаж для защиты авианосца, информирует enovosty.com/news.

Коммандер. Рон МакКаллистер, офицер по боевым системам Ford, отметил, что испытания провели совместными усилиями командного состава Naval Sea Systems вместе с большим техническим сообществом и силами корабля.

«Испытания представляют собой комплекс боевых систем как единое целое и обеспечивают максимальную готовность к выполнению требований боевых задач и задач самообороны», — сказал МакКаллистер. «В конце концов, комплект боевых систем достигает максимальной готовности, а моряки развивают больше оперативных и технических навыков».

В рамках первой сертификации Ford по интегрированным боевым системам провели проверку радиолокационного маяка управления воздушным движением (ATCRB) и идентификации союзника или врага (IFF). Испытания, проведенные в течение нескольких дней, позволили оценить способность ATCRB отслеживать воздушные и наземные контакты и идентифицировать дружественные и вражеские самолеты, используя передовую систему идентификации. IFF используется не только для положительной, безопасной идентификации союзника, но и для управления самолетом.

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Ford также недавно завершил морские испытания (SBDT) жизненно важных боевых систем. Это было первое полное испытание интегрированной боевой системы против тактических противников. Испытания проводились на реактивных самолетах Kfir и Hawker Hunter от компании Airborne Tactical Advantage. Экипаж корабля отслеживал самолет, используя двухдиапазонный радар Ford (DBR).

В рамках SBDT моряки в отделе боевых систем Ford провели загрузку имитируемых боеприпасов для операторов в Центре управления боевыми кораблями (CDC), чтобы имитировать поражение самолета.

Gerald R. Ford — первый в своем классе авианосец и первый новый авианосец, разработанный более чем за 40 лет.

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Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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