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Многоцелевой беспилотник Boeing продемонстрировал способность доставлять грузы (ВИДЕО)

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Американский аэрокосмический гигант Boeing сообщил в своем Твиттере, что недавно была продемонстрирована способность беспилотных летательных аппаратов S-100 Camcopter доставлять грузы войскам армии США.

«Camcopter S-100 недавно доставил грузы для военнослужащих армии США. Это первый автономный воздушный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой армейских войск», — говорится в сообщении Boeing.

Вариант Boeing S-100 Camcopter, изготовленный в партнерстве с австрийской компанией Schiebel Industries, представляет собой беспилотную авиационную систему вертикального взлета и посадки 3-й группы с высокой экспедицией, информирует enovosty.com/news.

S-100 способен нести 34 кг полезного груза в течение более 6 часов. Максимальная полезная нагрузка может составлять 50 кг.

Команда S-100 во время военных учений доставила 726 кг груза за несколько «ходок».

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Раньше полезные нагрузки на S-100 обычно представляли собой оборудование для наблюдения, такое как электрооптические или инфракрасные камеры, а не груз.

S-100 осуществляет навигацию автоматически через предварительно запрограммированные точки GPS или может управляться напрямую с пульта управления.

Миссии планируются и контролируются с помощью простого графического пользовательского интерфейса. Изображения полезной нагрузки высокой четкости передаются на станцию ​​управления в режиме реального времени. Используя технологию «fly-by-wire» на бортовых компьютерах, беспилотник может автоматически выполнять свою задачу в самых сложных электромагнитных условиях. Его фюзеляж из углеродного волокна и титана обеспечивает способность для широкого спектра комбинаций полезной нагрузки / выносливости.

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Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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