Армия США получила систему вооружения нового поколения от Sig Sauer

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Армия США получила от компании Sig Sauer последнюю поставку систем нового поколения Squad Weapons, или NGSW, предназначенных для замены M249 и M4A1.

Ранее на этой неделе знаменитый немецкий производитель оружия Sig Sauer объявил, что произвел окончательную поставку систем NGSW для армии США, состоящих из революционных гибридных боеприпасов 6,8 × 51, легкого пулемета с ленточным питанием NGSW-AR, винтовки NGSW-R, и глушителей, информирует enovosty.com/news.

«Этот исторический момент является кульминацией невероятного сотрудничества между армией США и Sig Sauer. Мы воздаем должное руководству Армии за дальновидность проведения этого грандиозного процесса закупок и за сохранение бдительности в своей миссии по выводу на поле боя современной трансформирующей системы вооружения», — сказал Рон Коэн, президент и генеральный директор Sig Sauer. «На протяжении всей программы нам был предоставлен беспрецедентный доступ к солдатам и морским пехотинцам, которые в конечном итоге будут использовать это оружие. Эти мероприятия для солдат привели к быстрому продвижению по сравнению с существующими системами вооружения и привели к тому, что мы поставили в армию США самую инновационную систему боевого оружия нового поколения».

Винтовка Sig Sauer (NGSW-R) построена на базе испытанной в боях платформы MCX с добавленной огневой мощью патрона 6,8 × 51. И NGSW-AR, и NGSW-R обладают знакомой симметричной эргономикой в ​​стиле AR, разработанной для плавного перехода от устаревшего оружия к системе SIG NGSW.

«Как лидеры в отрасли производства огнестрельного оружия, мы понимаем, насколько сложно реализовать такую ​​систему. Мы разработали нашу систему NGSW так, чтобы она была готова к производству, и с каждым компонентом, поступающим от SIG, она представляет минимальный риск для армии США. Форма и функция огнестрельного оружия знакомы нашим воинам, поэтому переход в обучении и квалификации солдат и морских пехотинцев происходит быстрее и проще, и, несмотря на революционный дизайн, гибридные боеприпасы можно производить сразу в широком масштабе. У нас есть проверенный и успешный опыт реализации успешных программ вооружений для армии США в различных отраслях», — заключил Коэн.

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Разработка NGSW является результатом проведенного Армией исследования конфигурации боеприпасов для стрелкового оружия в 2017 году, которое показало необходимость в новом оружии.

Армия испытает несколько опытных образцов винтовок, произведенных различными компаниями, и планирует представить новое боевое оружие во второй половине 2022 года.

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