Ученые: У нашей Вселенной существует «двойник» из антиматерии

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

08.01.2019 г.
15:37Китайцы показали новый военный стелс-беспилотник (ВИДЕО)
12:37Ученые: У нашей Вселенной существует "двойник" из антиматерии
11:45SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС
09:50Назвали самую дорогую частную компанию в мире
04.01.2019 г.
18:00В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
03.01.2019 г.
22:40Магнитное поле Земли становится слабее из-за странных аномалий
11:47Первый в истории человечества: китайский зонд приземлился на обратную сторону Луны (ФОТО)
Все новости технологий

Аналитика

08.01.201938

Уход янки из Земли Сирийской

Уход янки из Земли Сирийской
Озвученные Трампом планы по выводу американских войск из Сирии поначалу были восприняты скептически, поскольку это означает геополитическое отступление ...
04.01.20191838

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с Газпромом, программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Глава МИД Польши заявил о том, что "Северный поток-2" убивает Украину, в СБУ рассказали детали о попытке захвата власти, а синоптики рассказали о том, ...
03.01.20192432

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, - такими ...

Последние новости

08.01.2019 г.
18:32 Больше военных, чем говорит украинская разведка: Главред Black Sea News рассказал о реальной картине в Крыму
17:58 Названы самые "золотые" профессии в Украине
17:40 Поляки придумали, как задержать украинских заробитчан
17:27 Климкин пояснил, зачем Путину украинские моряки
17:21 "Четвёртые сутки Россия пылает, по скрепам и "Третьему Риму" — удар": В Украине прокомментировали истерику Охлобыстина
17:07 Автомобили Kia Motors будут менять салон под настроение пассажира (ВИДЕО)
17:00 ТОП-5 наиболее популярных грузовиков в Украине
16:30 Эксперты напомнили, какой хлеб может навредить организму
16:22 Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя игнорировать усталость
16:04 Блондины обладают очень сложным ДНК-кодом,- ученые
15:37 Китайцы показали новый военный стелс-беспилотник (ВИДЕО)
15:12 Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
15:05 Британия не будет откладывать Brexit
14:19 Кинокритики США определили лучший фильм 2018 года
14:00 Bloomberg: В этом году Украину ждет много проблем из-за России
13:36 ТОП-3 удара по Путину в 2019 году
13:14 Кораблекрушение в Черном море: на поверхность поднято тело первого украинца
12:37 Ученые: У нашей Вселенной существует "двойник" из антиматерии
12:07 "Скоро придет славный конец": Трамп ошеломил новым заявлением
11:45 SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС
11:34 MasterCard анонсировал большие перемены
10:54 Пономарь прокомментировал новое информационное цунами из США
10:49 Стало известно, как выросла зарплата украинских военных (ИНФОГРАФИКА)
10:37 "Не выдержал испытания украинской автокефалии": Украинцев разозлило заявление известного россиянина о томосе
09:50 Назвали самую дорогую частную компанию в мире
09:20 Токио откажется от компенсации за Курилы
08:45 Ким Чен Ын приехал в Китай
08:15 Путин рассказал, как получил звание лейтенанта
05.01.2019 г.
20:00 «Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева
18:54 Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
18:00 Порошенко вручил Варфоломею орден
17:30 6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день
16:56 Tesla снизила цены на все свои автомобили
15:51 Канун Рождества: главные традиции Сочельника
15:29 Обнародован перевод Томоса об автокефалии ПЦУ
14:57 В Украине станет проще продавать растаможенные автомобили
14:19 Вселенский патриарх: Украина ждала этого благословенного дня целых семь веков
13:35 Боровой рассказал, что Путин хочет сделать с Лукашенко
13:17 Путин готовит провокации в Азовском море, – разведка
13:00 Варфоломей подписал томос для Украины: что будет дальше
12:31 Япония сообщила о кульминации в переговорах с РФ
12:26 В Украине жестко ответили на прекращение железнодорожного сообщения с РФ
11:32 Томос для Украины: Церемония подписания онлайн (ВИДЕО)
11:23 В Украине заболеваемость гриппом падает
10:39 Украина рискует утратить контроль на границе с Беларусью,- эксперт
10:08 Дали прогноз: что ждет украинскую экономику в 2019 году
09:50 Партия Мураева решила защитить голоса заробитчан
09:40 Трамп хочет ввести режим ЧП в США из-за стены
08:51 Важный день: сегодня подпишут Томос для Православной церкви Украины
08:39 Стали известны самые безопасные авиакомпании в 2018 году
04.01.2019 г.
22:20 В продаже на украинском рынке обнаружили чай опасный для здоровья
21:40 Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
21:00 Стало известно, насколько полезен куриный бульон при простуде
20:30 Ученые рассказали о связи между продолжительностью сна и проблемами со здоровьем
20:00 Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
19:58 Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность
19:30 ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
19:00 Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
18:00 В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
17:27 Столтенберг: Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1
Все новости »

Ученые: У нашей Вселенной существует «двойник» из антиматерии

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые: У нашей Вселенной существует "двойник" из антиматерии
 
Печать Отправить на почту

 

 

Канадские исследователи предполагают, что наш мир является отражением параллельной Вселенной, состоящей из антиматерии.

В канадском Институте теоретической физики была выдвинута революционная теория. Несмотря на то, что она напоминает вымышленный рассказ, она способна объяснить некоторые научные парадоксы, информирует enovosty.com/news.

Канадские ученые предположили, что во время Большого взрыва помимо нашей Вселенной была создана еще одна – зеркально-симметричная. Согласно теории, в другом мире время идет не привычным способом, а в обратную сторону и все состоит из антиматерии.

Работа о двух симметричных Вселенных уже обнародована в издании Американского общества физиков. Несмотря на то, что теория нуждается в доработке, в научном сообществе она не вызвала противоречий.

Добавим, что предположение канадцев способно растолковать, почему в наблюдаемой людьми части Вселенной очень много материи и мало антиматерии (данный парадокс даже получил название Барионная асимметрия Вселенной).

Читайте: Назвали точное местонахождение райского сада Эдем

Кандские физики-теоретики смогли объяснить существующие космические явления без нарушения классических теорий. Ученые считают, что во время Большого взрыва Вселенная и ее «зеркальное отражение» разошлись во времени подобно тому, как во время появления электрона в вакууме возникает позитрон (античастица).


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 444

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Уход янки из Земли Сирийской
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Все статьи


Читайте также

Блондины обладают очень сложным ДНК-кодом,- ученые
 Назвали точное местонахождение райского сада Эдем
Ученые назвали худшие технологические достижения 2018 года
 Ученые: Почему нельзя пренебрегать завтраком
Поцелуи избавляют от разных вирусов,- ученые
 Ученые: Почему магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера
 Научный прорыв: Ученые разработали лекарство от всех заболеваний

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Аист»
Бронированная машина Stryker (США)
Автоматический карабин Colt М4 (США)
Бронетранспортер Wiesel (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
АРБУЗОВ
Алексей
РЕЗНИКОВ
Дмитрий
ТЫМЧУК
Владимирович
КУШНАРЁВ
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто



bigmir)net TOP 100

 