Ученые: У нашей Вселенной существует «двойник» из антиматерии

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Канадские исследователи предполагают, что наш мир является отражением параллельной Вселенной, состоящей из антиматерии.

В канадском Институте теоретической физики была выдвинута революционная теория. Несмотря на то, что она напоминает вымышленный рассказ, она способна объяснить некоторые научные парадоксы, информирует enovosty.com/news.

Канадские ученые предположили, что во время Большого взрыва помимо нашей Вселенной была создана еще одна – зеркально-симметричная. Согласно теории, в другом мире время идет не привычным способом, а в обратную сторону и все состоит из антиматерии.

Работа о двух симметричных Вселенных уже обнародована в издании Американского общества физиков. Несмотря на то, что теория нуждается в доработке, в научном сообществе она не вызвала противоречий.

Добавим, что предположение канадцев способно растолковать, почему в наблюдаемой людьми части Вселенной очень много материи и мало антиматерии (данный парадокс даже получил название Барионная асимметрия Вселенной).

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Кандские физики-теоретики смогли объяснить существующие космические явления без нарушения классических теорий. Ученые считают, что во время Большого взрыва Вселенная и ее «зеркальное отражение» разошлись во времени подобно тому, как во время появления электрона в вакууме возникает позитрон (античастица).