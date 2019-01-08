SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС

Главная » Последние новости » Новости технологий » SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС

Закрыть Отправить

Тестовый запуск космического корабля Crew Dragon позволит компании Илона Маска существенно приблизиться к пассажирским космическим перевозкам.

SpaceX планирует совершить первый запуск Crew Dragon к МКС через месяц. Первоначально корпорация намеревалась сделать это 17 января, информирует enovosty.com/news.

Космический корабль взлетит благодаря ракете Falcon 9. Это — тестовый полет, на борту не будет ни одного человека. Однако Илон Маск считает данное событие «чрезмерно опасным». Миллиардер объяснил, что первый запуск станет очень напряженным, потому что будет использовано большое количество новых технических совершенствований.

В случае успеха первого полета Crew Dragon SpaceX станет первой частной корпорацией, которая отправит людей в космическое пространство. До этого времени это было доступно лишь госструктурам.

Читайте: На МКС поселился робот Саймон (ВИДЕО)

Один из консультантов NASA Уэйн Хейл уже прокомментировал предстоящее событие. Он посоветовал Маску немного уменьшить ожидания. Хейл напомнил, что космический бизнес связан со многими рисками. «Однако самый большой риск – сидеть дома и ничего не делать», — подытожил консультант.

Космическому агентству NASA создание Crew Dragon на руку. Ведь успех этого космического корабля позволит отправлять людей на МКС без задействования России.