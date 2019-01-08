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Китайцы показали новый военный стелс-беспилотник (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайцы показали новый военный стелс-беспилотник (ВИДЕО)
 
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Китайские инженеры, применив стелс-технологии, построили для военных целей новый беспилотник Sky Hawk.

В Китае продемонстрировали прототип беспилотного аппарата революционного поколения Sky Hawk. Этот летательный стелс-аппарат станет еще более надежным и мощным, информирует enovosty.com/news.

Sky Hawk является беспилотником-разведчиком дальнего радиуса действия, размах крыла которого составляет 18 метров. Этот аппарат способен взлетать на высоту более 7 км и транспортировать 370 кг груза. Для разведывательных целей создатели оснастили беспилотник 7 видеокамерами. Среди них есть инфракрасная и многоспектральная.

Более подробные характеристики держатся в секрете. Главный инженер Ма Хунчжун добавил, что более 80% технологий, использованных при создании Sky Hawk, не имеют аналогов.

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Несмотря на это, на данный момент эксперты все же проводят параллель между новым Sky Hawk и американским беспилотным разведчиком Northrop Grumman X-47B (был разработан в 2011 году, но сейчас проект находится в стадии заморозки).

Справка. Стелс-технологии – это инженерные решения, направленные на создание незаметных для противника военных беспилотников, кораблей и ракет. Особое внимание специалисты уделяют инфракрасному и радиолокационному спектрам.


Автор: Катерина Лукьянчук
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