Стали известны создатели загадочного монолита в Калифорнии, — Fox News

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Стали известны создатели загадочного стального монолита в Калифорнии

Калифорнийская группа художников сообщила, что это они создали стальной монолит в Калифорнии. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Художник Уэйд Маккензи, который является частью калифорнийской группы, сообщил, что они намерены создать новый монолит на Пайн-Маунтин в Атаскадеро как «произведение партизанского искусства». После того, как получивший известность монолит был «таким злонамеренным образом» обнаружен, группа «решила, что его необходимо заменить».

Монолитв Юте вызвал огромный интерес у публики и приток туристов.

На странице группы в Instagram шутники сообщили, что берут на себя ответственность и показали фото одного из обелисков еще до монтажа. По словам художников, таким образом они решили разыграть мир, чтобы разрядить обстановку в конце этого «ужасного» года. Ну а помимо этого, арт-группа теперь продает копии обелисков и якобы тот самый монолит из пустыни Юты. Его цена — $45 тысяч.

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Монолит впервые был замечен с воздуха в середине ноября в Красном каньоне штата Юта, но после того как до него добрались первые туристы, а местные власти начали расследование его появления, он исчез, после чего похожий объявился в Румынии.

Высота «румынского» столба была около 3-4 м, он был треугольной формы в разрезе, и сделан из блестящего металла, хоть не был его копией.

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Третий по счету монолит в Атаскадеро появился через день после того, как пропал румынский.

Группа выложила на YouTube видео, подтверждающее, что они являются создателями монолита. Напомним, недавно были обнаружены два других монолита. Один монолит был обнаружен в центре Лас-Вегаса, а другой — в национальном лесу Лос-Падрес.