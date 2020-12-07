Армия США заказала БПЛА Shadow последнего поколения на сумму $66 млн

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Компания Textron Systems Corporation, входящая в группу Textron, получила от армии США контракт на 66 миллионов долларов на производство беспилотного летательного аппарата Shadow последнего поколения.

Госдепартамент США объявил на этой неделе, что Textron заключила контракт на 66 миллионов долларов на 36 беспилотников Shadow в последней конфигурации Block III. Контракт включает текущие инженерные услуги для продолжения эксплуатации и поддержки новой конфигурации системы Block III, информирует enovosty.com/news.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем тесное и более чем 20-летнее сотрудничество с армией США по программе Shadow», — сказал старший вице-президент компании Textron Systems Дэвид Филлипс. «Shadow Block III предоставит заказчику расширенные возможности, необходимые солдатам для выполнения сегодняшних и завтрашних миссий».

БПЛА Shadow разработан для покрытия интересующей бригаду зоны до семи часов на дальности 50-125 километров. Он может определять важную информацию, такую ​​как местоположение, размер и активность врага. Кроме того, Shadow может предоставлять другие ценные функции, которые позволяют организации понимать операционную среду.

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Как отмечает Textron, система Shadow Block III основана на доказанном успехе предыдущих конфигураций. Модернизированная система включает в себя конструктивные улучшения, обеспечивающие повышенную готовность к работе в неблагоприятных погодных условиях, новейшую полезную нагрузку для круглосуточного видеонаблюдения высокой четкости, увеличенную мощность двигателя и надежность с уменьшенной акустической сигнатурой, улучшенное пилотируемое и беспилотное взаимодействие с армейскими Apache и усовершенствованный коммуникационный ретранслятор. Система Shadow Block III готова и способна обеспечить наших клиентов воздушной поддержкой даже в самых сложных условиях.

«Имея 1,2 миллиона летных часов и их количество растет, проверенный послужной список системы Shadow обеспечивает прочную основу для непрерывного развития и использования во всем мире», — заявили в компании.

Источник: Defence-blog

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