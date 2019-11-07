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«Самолет Судного дня», с помощью которого президент США может вести ядерную войну, нуждается в срочном ремонте

Главная » Последние новости » Новости технологий » «Самолет Судного дня», с помощью которого президент США может вести ядерную войну, нуждается в срочном ремонте
 
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Самолеты Boeing E-4B и E-6B построены, чтобы позволить президенту направлять силы США в случае ядерной войны.

Самолет E-4B «Nightwatch» (“Ночной дозор”), который дал бы возможность президенту отдавать военные приказы в случае ядерной войны и служил Пентагону для министров обороны, почти полностью износился., информирует enovosty.com/news.

Так называемый самолет Судного дня, который представляет собой четыре самолета E-4B ВВС и E-6B «Меркурий» военно-морского флота, находился в эксплуатации с 1970-х годов, во многом как Air Force One, и, как ожидается, будет продолжать летать в течение 2020-х годов. Но чтобы поберечь эти самолеты, министру обороны Марку Эсперу пришлось использовать во время путешествия другие военные самолеты, в том числе C-17 Globemaster и авиалайнер C-32 — оба меньшие по размеру, чем E-4B.

«Некоторые самолеты находятся в состоянии технического обслуживания, чтобы гарантировать, что они будут летать без перебоев в течение следующего десятилетия», — заявил лейтенант обороны ВВС Дэвид Фэггард, представитель министерства обороны.

«Модернизация и техническое обслуживание включают авионику, электропроводку, коммуникационное оборудование и другие компоненты для обеспечения жизнеспособности платформы в современном мире», — сказал Фэггард.

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E-4B датируется 1970-ми годами, но он должен обладать передовыми технологиями для выполнения своей важнейшей миссии — направлять силы США в ядерной войне.

E-4B Nightwatch

Выдающийся “горб” позади кабины пилота держит спутниковые антенны, и передовая электроника самолета позволяет президенту объявлять пуски ядерных ракет из активов на суше, в воздухе и в море. Еще там нет окон, кроме как в кабине пилота.

Военно-воздушные силы не сказали точно, сколько самолетов было в ремонте и на модернизации, но число проблем, с которыми E-4B и его военно-морской коллега, E-6B, недавно столкнулись, вызывает беспокойство.

Как сообщает Defense One, иногда бывает трудно получить детали для самолета, потому что он слишком старый. А в 2011 году E-4B с министром обороны Робертом Гейтсом сломался на взлетно-посадочной полосе в Бельгии.

Всего несколько недель назад один из самолетов E-6B Mercury военно-морского флота совершил экстренную посадку после столкновения с птицей, в результате чего был нанесен ущерб на не менее 2 миллиона долларов. В марте другой E-6B совершил вынужденную посадку в Оклахоме после того, как на борту вспыхнул пожар.


Автор: Оксана Ельченко
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