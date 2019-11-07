Китай создает 6G-связь

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В Китае официально приступили к разработке связи шестого поколения.

Китай планирует развернуть 6G-сеть. Об этом передает издание Reuters, информирует enovosty.com/news.

На данный момент идет формирование группы по анализу и созданию технологии 6G. Для этого уже было проведено совещание, на котором присутствовали как сотрудники разных министерств, так и работники научно-исследовательских институтов. Отметим, эта конференция прошла спустя несколько дней, после того как три крупных китайских корпорации развернули 5G-связь.

Китайские ученые считают, что беспроводная сеть следующего поколения позволит людям жить еще в более комфортном обществе. По их мнению, теперь самоуправляемые автомобили и дополненная реальность станут более доступными.

Напомним, в начале ноября в Китае развернули 5G-связь. Мобильный интернет пятого поколения одновременно начали предоставлять сразу три оператора. Пока он доступен в крупнейших населенных пунктах, таких как: Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Журналисты Bloomberg считают, что такой шаг демонстрирует то, что торговая война с Америкой не мешает Китаю реализовывать свои высотехнологические планы.

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