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Boeing создаст модуль для высадки людей на Луну

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Корпорация Boeing намерена участвовать в тендере NASA по разработке лунного модуля для транспортировки людей.

Сотрудники Boeing заявили, что работают над созданием аппарата для высадки людей на земной спутник. Данный модуль уже получил название Human Lander System, информирует enovosty.com/news.

Чтобы реализовать планы по конструированию данного аппарата, корпорация уже зарегистрировалась на участие в тендере NASA. Если Boeing войдет в число победителей, ему предоставят право разрабатывать лунный модуль.

Эксперты рассказали, что будущий лунный модуль будет построен таким образом, чтобы достигать спутника за минимальное количество этапов. В Boeing уверены, что их разработка сведет к минимуму сложность полета и сделает безопасность максимальной.

Добавим, что согласно тендеру NASA, будет как минимум две компании-победительницы. Их космическое агентство обещает отобрать до конца января 2020 года. Аппараты по доставке людей на Луну, помимо Boeing, также хотят создавать такие известные корпорации, как Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

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После успешного создания лунного модуля специалисты NASA отправят людей в капсуле Orion на ракете SLS. На лунной орбите после стыковки капсул с космической станцией пассажиры перейдут на модуль для высадки на поверхность спутника.


Автор: Катерина Лукьянчук
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