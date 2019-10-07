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«Make-in-India»: Lockheed переносит сборку крыльев для истребителя F-16 в Индию

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Lockheed Martin планирует начать производство крыльев для истребителя F-16 на заводе в Индии в 2020 году

Lockheed Martin начинает производство крыльев для своих боевых самолетов F-16 в южной Индии со следующего года, сообщают в компании. , информирует enovosty.com/news.

Lockheed хочет заключить контракт, стоимость которого оценивается более чем в 15 миллиардов долларов, на поставку индийским военно-воздушным силам 114 боевых самолетов. Также компания предложила перенести свою производственную линию F-16 из Соединенных Штатов в Индию. Lockheed Martin планирует построить модернизированную версию самолета, под названием F-21.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди активно работает над программой «Make-in-India», в рамках которой планируется перенос или создание в Индии производственных центров крупных компаний, в том числе и в оборонном секторе.

Вивек Лалль, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Lockheed Martin Aeronautics, заявил, что крылья для всех будущих F-16, которые компания будет продавать по всему миру, будут производиться на совместном предприятии с индийской Tata Advanced Systems в городе Хайдарабаде.

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«Мы работаем над первым прототипом крыла сейчас. Ожидается, что поставки начнутся в следующему году», — заявляют в компании.

Lockheed конкурирует за выгодный контракт с ВВС Индии с компанией Boeing, которая  предлагает индийскому правительству свой новый самолет F / A-18 Super Hornet. Другие технологические гиганты, такие как шведский  Saab со своим истребителем Gripen, французские Dassault Systemes SE, Rafale, Eurofighter Typhoon и российские самолеты, также не стоит сбрасывать со счетов. 

Военно-воздушным силам Индии необходимы новые истребители для замены устаревшего парка российских самолетов МиГ. Но индийские оборонные закупки — это длительный и дорогостоящий процесс, и правительство Нарендра Моди приняло решение уменьшить зависимость от импорта вооружения, а вместо этого работать над открытием своего производства в кооперации с мировыми технологическими гигантами. 

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Lockheed ранее уже производил детали своего транспортного самолета C-130J на завода в Хайдарабаде, а также кабины для своих вертолетов Sikorsky. 

В Lockheed рассказали, что и с другими странами, такими как Бахрейн, ведутся переговоры о новых заказах. «Это огромный потенциальный бизнес, Индия подключится к крупнейшему в мире производству истребителей», — комментирует  вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Lockheed Martin

 


Автор: Оксана Ельченко
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