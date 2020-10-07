Китай разрабатывает новую гаубицу на платформе танка Type 15

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По сообщениям, Китай разрабатывает новую гаубицу с дальностью действия не менее 40 км на платформе танка Type 15.

На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, изображен бронетранспортер, вооруженный длинноствольной артиллерией. Судя по снимкам, он будет произведен на платформе китайского лёгкого боевого танка Type 15. Максимальная дальность действия 155мм гаубицы, как ожидается, будет не менее 40 км.

Type 15 был использован в качестве платформы для разработки тяжелой пехотной боевой машины VN-17. При весе 30 тонн она вооружена 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами третьего поколения. В ней могут разместиться 10 солдат.

Танк Type 15 развивает максимальную скорость 70 км/ч и имеет запас хода более 400 км. Он весит от 33 до 36 тонн в зависимости от комплекта брони. Вооружен нарезным орудием калибра 105 мм, 40-мм автоматическим гранатометом и 12,7-мм пулеметом.

Источник: Defenseworld